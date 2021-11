È morto Paolo Pietrangeli, voce del ’68 con la sua musica e regista di Amici di Maria De Filippi e del Maurizio Costanzo Show. A dare la triste notizia è stato Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea sul sito ufficiale rifondazione.it.

La nota ufficiale

Nella nota ufficiale diffusa da Maurizio Acerbo si parla di “morte improvvisa” a seguito di una malattia contro la quale il cantautore e regista stava lottando da diverso tempo. Ecco il comunicato pubblicato sul sito del partito.

“Abbiamo appena appreso la notizia della morte improvvisa di Paolo Pietrangeli, un compagno a cui non smetteremo mai di dire grazie per quello che ha rappresentato per la storia della cultura, dei movimenti, della sinistra e anche del nostro partito.

Con le sue canzoni Paolo ha dato voce al lungo sessantotto italiano e anche alla riflessione sulla sconfitta.

La sua Contessa non è mai passata alla radio ma è diventata un inno cantato da milioni di studenti e operai.

Aveva da tempo problemi di salute che gli impedivano di intervenire con la sua voce potente in iniziative che sosteneva e condivideva. Ma da gigante buono e sempre ironico tendeva sempre a non drammatizzare la situazione. Ogni volta che gli abbiamo chiesto di darci una mano con umiltà si metteva a disposizione. Sentiva il dovere di dare una mano a ricostruire una sinistra nuova nel nostro paese.

Nel 1999 scrisse nel bellissimo “Il canto per Rifondazione” che “comunista è l’impegno morale”. Un impegno che Paolo con umanità generosa non ha mai dismesso.

Ciao Paolo. Chi ha compagni non morirà”.

Da Contessa alla televisione

La sua canzone Contessa, riportata al successo dai Modena City Ramblers nel 1994 con la versione presente nel dico Riportando Tutti A Casa, è stata da sempre l’inno dei movimenti del 1968. Pubblicata nel 1966, non venne mai diffusa in radio – come specifica Acerbo – ma lo stesso Pietrangeli, come raccontava in un articolo pubblicato su Ansa nel 2015, si accorse di quanto quel messaggio rivoluzionario fosse passato di bocca in bocca: verso la fine degli anni ’60 stava partecipando ad un corteo sul Lungarno, a Pisa, quando dalla coda del serpentone sentì un coro che intonava la sua Contessa.

“Non è il mio mestiere, io non so scrivere canzoni”, ripeteva Pietrangeli in quell’articolo del 2015. Dopo Contessa, infatti, Pietrangeli continuò con la musica ma si dedicò maggiormente al cinema. Fu aiuto regista di Luchino Visconti in Morte A Venezia e di Federico Fellini in Roma. Dopo altri tentativi nel mondo del cinema si affaccia al mondo della televisione.

Nel 1982 è regista del Maurizio Costanzo Show fino al 2001, anno in cui viene scelto per la macchina da presa di Amici Di Maria De Filippi.

Nelle ultime ore, oggi, è morto Paolo Pietrangeli: aveva 76 anni e fino all’ultimo aveva servito il partito, la musica e il cinema, come racconta Acerbo nella triste nota con cui ha annunciato la scomparsa del cantautore e regista.

