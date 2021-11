Tutti i possessori di smartphone Xiaomi vorrebbero vedersi garantito il download di dell’interfaccia MIUI 13. Potrebbero essere accontentati davvero in tanti, secondo alcune previsioni degli esperti del sito Xiaomiui.net. In effetti, secondo quanto calcolato sulla base della tradizionale strategia software del produttore, si preannuncia una distribuzione davvero capillare dell’interfaccia. Quest’ultima prevedrebbe ben 118 dispositivi ai quali fornire l’aggiornamento, mica poca roba.

I prossimi passaggi della MIUI 13

Dopo aver fatto un primo punto sulla MIUI 13 per smartphone Xiaomi nel weekend appena trascorso, va segnalato che tra pochissimo (più esattamente dal 27 novembre) dovrebbe partire una nuova ondata di beta test dell’interfaccia grafica. La sua presentazione finale e definitiva dovrebbe poi concretizzarsi il giorno 16 dicembre, ossia in occasione dell’evento di lancio di Xiaomi 12, di certo presentato con le ultimissime novità giù di serie a bordo.

La lunga lista di dispositivi supportati

Lo specchietto grafico riportato in questo articolo ci dice esattamente quali dovrebbero essere tutti i dispositivi che riceveranno proprio la MIUI 12, non appena disponibile. Nel grosso marchio ombrello Xiaomi rientrano non solo i dispositivi Xiaomi veri e propri ma anche quelli delle serie Redmi, Remi K, Redmi Note e ancora Poco.

Molti clienti che si sono affidati al brand negli ultimi tempi o anche anni saranno felici di sapere che il loro dispositivo verrà attualizzato all’ultima fatica software. Il supporto, grosso modo, parte per gli smartphone lanciati dal 2019 in poi. C’è pure da dire che quello appena condiviso, seppur molto ampio, potrebbe non essere l’elenco definitivo dei device pronti al prossimo aggiornamento. La lista potrebbe anche ulteriormente allargarsi. Il brand, in effetti, ci ha abituati ad un supporto software davvero incredibile. Nonostante il valore di listino davvero molto conveniente di molti dei telefoni di sotto elencati, un nuovo update con rinnovate funzioni, impostazioni e veste grafica sarà garantito. Insomma, un motivo in più per essere orgogliosi della scelta effettuata di recente o da un po’ di tempo.