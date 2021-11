Ci sono alcune segnalazioni nel corso delle ultime 24 ore da parte di utenti secondo cui non funziona SPID Poste. Al momento non posso parlarvi di down, ma sicuramente di una situazione che dovremo monitorare con grande attenzione. Qualche disservizio evidentemente c’è, a distanza di pochi giorni dal nostro ultimo articolo a tema sul servizio in questione, al punto che sui social si trovano effettivamente le prime testimonianze di coloro che vorrebbero ricevere assistenza in merito.

Cosa fare se SPID Poste non funziona oggi 22 novembre

Quali sono gli step da fare nel caso in cui SPID Poste non funziona oggi 22 novembre? Partiamo dalla radice e dal tipo di anomalia che potreste riscontrare stamane. Ad esempio, ci sono clienti che, dopo alcuni disservizi riscontrati con PostePay, ora menzionano anomalie proprio con SPID Poste. Viene riportato il seguente messaggio: “Il servizio non è al momento disponibile, ti preghiamo di provare più tardi“. Ebbene, lo stesso problema si presenta da alcuni giorni anche con l’app BancoPosta, al punto da non riuscire più ad operare online.

Il tecnico dovrebbe ricontattare l’utente, ma spesso si tratta di un operatore che sistematicamente fa ripetere per l’ennesima volta le operazioni di disinstallazione e installazione dell’app. In questi casi, l’unica strada ci conduce a contattare l’assistenza su Facebook tramite messaggio privato. A tal proposto, l’azienda ci fa sapere quanto segue:

“Ti chiediamo di integrarlo con il tuo codice fiscale e un numero telefonico dove contattarti. Inoltre ti ricordiamo che Poste Italiane non chiede mai di comunicare password, OTP, Pin e altri codici personali; su Facebook non contattiamo gli utenti utilizzando profili personali dei nostri operatori. Ti invitiamo pertanto ad attendere la nostra risposta all’interno di Messenger“.

Dunque, occhio alla sicurezza se SPID Poste non funziona. Le insidie e i furbetti sono sempre dietro l’angolo, come è stato confermato di recente proprio da Poste Italiane con il suddetto commento.