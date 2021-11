Il cast e personaggi di Blanca debuttano stasera, lunedì 22 novembre, con la prima puntata. La fiction è un crime drama, liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi, che racconta lo straordinario viaggio di una giovane donna non vedente che ha la possibilità di realizzare il sogno che aveva sin da bambina: diventare una consulente della polizia.

Blanca ha perso la vista quando era poco più che una bambina, in un drammatico incendio in cui è morta la sorella maggiore. Inizialmente sconfortata, la giovane ha saputo darsi forza e vivere la sua disabilità in modo solare e ottimista. Ha imparato a muoversi con l’aiuto del suo fedele cane guida Linneo, a orientarsi al buio, a decodificare gli stimoli tattili, sonori e olfattivi, a ricostruire nella sua mente spazi e punti di riferimento. Quando qualcosa dell’ambiente circostante attira la sua attenzione è come se entrasse in una “stanza nera”, in cui isola il suono prodotto da una cosa o una persona, mentre tutto il resto scompare.

Sono doti che appaiono come dei veri e propri superpoteri. Per questo arriva a sconvolgere la vita del commissariato e dei suoi nuovi colleghi con una ventata di energia e con la carica della sua musica preferita, il funk che ascolta a tutto volume a casa e per le strade della città. Per conquistare la fiducia dei suoi colleghi, il commissario Bacigalupo e l’ispettore Liguori, Blanca dovrà dimostrare che può dare un contributo originale alle indagini, grazie alle sue capacità nel décodage, cioè la capacità di analizzare nelle telefonate e nelle intercettazioni suoni e rumori che sfuggono ad un udito meno sviluppato del suo.

Nel cast e personaggi di Blanca troviamo Maria Chiara Giannetta nei panni della protagonista, Blanca Ferrando; Giuseppe Zeno è l’ispettore Michele Liguori, il primo a restare affascinato dalle capacità di Blanca. Figlio di un nobile decaduto e di un’avvocatessa senza scrupoli, anche per via del suo passato turbolento, ha un profondo senso di giustizia e sul lavoro non si risparmia mai; Pierpaolo Spollon è Nanni, giovane chef di specialità genovesi che instaura un’amicizia con Blanca; brillante, premuroso, sempre attento con lei, tutto il contrario di Liguori che Blanca fatica a decifrare.

Enzo Paci è il Commissario Mauro Bacigalupo, un uomo burbero che non dà facilmente confidenza; Sara Ciocca è Lucia Ottonello, figlia della donna attorno a cui si svolgono le indagini del primo caso di puntata. Ha una lingua affilata ed è molto sveglia, anche più matura della sua età; Gualtiero Burzi è l’agente Nello Carità, spalla di Liguori e Bacigalupo; Antonio Zavatteri è il magistrato Alberto Repetto, zio di Blanca; Ugo Dighero è Leone Ferrando, padre di Blanca; Sandra Ceccarelli è l’avvocato Livia Timperi, madre dell’ispettore Liguori.

La prima puntata di stasera si intitola Senza Occhi; ecco la trama:

Il commissariato genovese di San Teodoro viene messo sottosopra all’arrivo di Blanca, la nuova stagista non vedente e piena di vita. Che farsene di una cieca in Polizia? Blanca lo dimostra nelle indagini sul caso di Margherita, una donna trovata morta sotto l’ex Ponte Morandi in circostanze misteriose. Mentre inizia ad instaurare un rapporto con Lucia, la figlia dodicenne della vittima, Blanca diventa preziosa per le indagini proprio grazie ai suoi ‘superpoteri’.

L’appuntamento con Blanca è per stasera alle 21:25 su Rai1.