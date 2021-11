Il Black Friday non consiste solo di offerte su beni pratici da acquistare al momento, ma anche di occasioni, opportunità da saper cogliere al volo, come quella proposta da ING.

Chiunque decida di aprire un Conto Corrente Arancio, come descritto nella pagina ufficiale dell’iniziativa promozionale, entro venerdì 26 novembre per effetto della promozione ‘Festeggia il Black Friday con Conto Corrente Arancio‘, riceverà un buono sconto di 100 euro da spendere su Amazon. Avevate già pensato di aprire un Conto Corrente Arancio, e magari volete sfruttare la possibilità di ottenere il buono sconto Amazon di 100 euro in occasione dell’iniziativa promozionale ‘Festeggia il Black Friday con Conto Corrente Arancio’? Ecco cosa dovete fare: aprire un Conto Corrente Arancio entro la data del 26 novembre 2021, attivatelo entro il 15 gennaio 2022, richiedete una Carta di Debito Mastercard gratuita ed effettuate spese per un ammonto di almeno 500 euro entro il 28 febbraio 2022. Tenete presente che il Conto Corrente Arancio può essere singolo o anche cointestato, e che dovrete inserire i dati personali dell’intestatario e procedere con le istruzioni che vedrete comparire sul display.

Tenete anche presente che, entro il 31 dicembre 2021, il canone del primo anno di Modulo Zero è incluso nel prezzo (normalmente sarebbe di 2 euro al mese), e che sarà anche possibile ottenere gratuitamente alcuni servizi molto interessanti (effettuare prelievi di contanti agli sportelli ATM in Italia e in Europa, ricevere 1 libretto di assegni e la possibilità di inserire bonifici SEPA online, dal PC o dal proprio smartphone, con importi fino a 50 mila euro). Vi consigliamo di prendere visione del regolamento dell’iniziativa promozionale ‘Festeggia il Black Friday con Conto Corrente Arancio’ da questa pagina. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

