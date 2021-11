Bridgerton 2 non arriverà in tempo per Natale, ma farà il suo debutto di Netflix nel 2022: con le difficoltà affrontate dal Regno Unito nel corso della seconda e della terza ondata della pandemia da Covid-19, è già un miracolo che la serie antologica sia in grado di tornare dopo poco più di un anno dall’esordio assoluto lo scorso 25 dicembre.

Bridgerton 2 entra ora in post-produzione, dunque non uscirà prima di qualche mese: le riprese della seconda stagione del dramma in costume prodotto dalla ShondaLand di Shonda Rhimes per Netflix sono iniziate in primavera e si sono concluse lo scorso fine settimana, dopo varie interruzioni dovute alla rilevazione di infezioni da Covid-19. A confermarlo è il creatore e showrunner Chris Van Dusen, che ha pubblicato una foto in cui abbraccia i protagonisti Jonathan Bailey e Simone Ashley.

Ecco lo scatto dal set di Bridgerton 2 che secondo Van Dusen è un perfetto “riassunto della seconda stagione“: “Sono così orgoglioso di questo cast e della troupe che hanno dato il loro meglio al lavoro ogni giorno in questo anno molto impegnativo“, ha scritto lo showrunner, ringraziando poi “questi due in questa foto con me” (Bailey e Ashley) per cui “le parole non bastano“. Van Dusen ha anche ricordato che i nuovi episodi sono “in arrivo nel 2022“.

In Bridgerton 2 Jonathan Bailey e Simone Ashley interpretano rispettivamente Anthony Bridgerton, il maggiore dei fratelli della famiglia protagonista della saga di Julia Quinn, e il suo interesse amoroso Kate Sharma. Anche Bailey ha pubblicato tra le sue Instagram Stories una foto della festa di chiusura della produzione, dicendosi emozionato per questo traguardo.

La premiere di Bridgerton 2 arriverà all’inizio del 2022 su Netflix, ma cast e troupe hanno già avuto modo di vederla tutti insieme, come rivelato dall’attrice Nicola Coughlan (che interpreta Penelope Federington, alias Lady Whistledown) all’inizio di questo mese. Come la prima stagione, che è diventata la serie più vista di Netflix di tutti i tempi ed è stata solo di recente superata da Squid Game anche la seconda sarà composta da 10 episodi. Netflix ha anche già rinnovato il format per un terzo ed un quarto capitolo, che si aggiungono alle altre produzioni ShondaLand in arrivo.