In occasione del Black Friday 2021 diversi siti e negozi di elettronica stanno proponendo prodotti ad un prezzo davvero speciale e non potevamo non segnalare anche l’offerta di Unieuro per quanto riguarda il Garmin Venu SQ. Si tratta di uno smartwatch di grande efficienza che sta avendo un grande successo in questo settore, grazie all’ottimo rapporto qualità prezzo. Attraverso quest’ulteriore sconto su Unieuro, ecco che il suo acquisto diventa ancora più interessante.

Focus sull’offerta Black Friday 2021 di Unieuro per Garmin Venu Sq

Torniamo su Unieuro, dunque, dopo l’aggiornamento dei giorni scorsi. La proposta è davvero allettante perché sul sito di Unieuro questo Garmin Venu SQ è acquistabile al costo di 149 euro. Nel dettaglio è stato effettuato uno sconto del 25% rispetto al prezzo da listino che è di 199 euro. Un buon risparmio che può a questo punto far capitolare anche i più titubanti. In vista del Natale si può pensare di fare un regalo ad una persona amata o semplicemente lo si può fare a sé stessi.

Bisogna quindi sicuramente approfittare di questi sconti dettati dal Black Friday 2021, come visto ci sono occasioni da cogliere al volo. Questo Garmin Venu SQ è un prodotto di estrema qualità, Unieuro lo propone al prezzo di 149 euro nella colorazione porpora, ma anche in quella grigia, ideale sia per lei che per lui. Parliamo di uno smartwatch dotato di GPS satellitare, con il monitoraggio costante della propria salute ed anche la possibilità di pagare contactless dal polso grazie a Garmin Pay™3 in maniera sicura, facile e veloce.

Lo schermo touch LCD a colori mostra numerosi dati quali la frequenza cardiaca istantanea e media della giornata, il livello di stress, il riposo notturno e le calorie consumate a riposo e attive. Su Venu SqQ di Garmin ritroviamo più di 20 profili sportivi indoor e outdoor per andare incontro alle passioni di tutti: corsa, bici, nuoto in piscina, attività cardio o pesi. Non mancano inoltre le notifiche di chiamate, sms, mail e quant’altro, tutte visibili su tale smartwatch senza dover prendere lo smartphone. Un dispositivo indossabile assolutamente all’avanguardia acquistabile ad un prezzo super interessante.