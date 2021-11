Oggi pomeriggio, domenica 21 novembre, il Napoli allenato da mister Luciano Spalletti affronterà al Meazza di Milano l’Inter di Simone Inzaghi. Una vittoria azzurra in questo attesissimo big match può iniziare ad avere già un leggero sapore di scudetto, perché ieri sera c’è stato il tonfo del Milan al Franchi di Firenze per 4-3. Dunque, Inter-Napoli ha tutt’altro gusto quest’oggi e, secondo la tesi sostenuta nell’edizione giornaliera della ‘Gazzetta dello Sport’, la gara può incidere e anche tanto per la vetta in classifica di Serie A. Il quotidiano sportivo spiega che, se da un lato i nerazzurri hanno un’occasione succulenta per accorciare a -4 in un colpo solo dalle due squadre in vetta, dall’altro gli azzurri rincorrono la ghiotta opportunità di allungare, in solitudine, sulle milanesi. Ma vediamo insieme quali saranno le scelte di formazione e quali uomini schiereranno i due tecnici.

Come, purtroppo, ben sappiamo, il Napoli dovrà fare a meno di alcuni giocatori importanti in vista dell’ostica e delicata sfida di San Siro. L’ultima notizia riguarda la positività al Covid-19 di Matteo Politano, oltre a quella di Demme e all’infortunio di Ounas. A questo punto, sull’ala destra d’attacco mister Spalletti (ex di turno) potrebbe schierare il macedone Elmas (splendidamente in forma e reduce da una doppietta nell’ultima match con la sua Nazionale) anziché il messicano Lozano (che negli ultimi giorni è stato tanto chiacchierato a causa delle sue dichiarazioni poco consone nei confronti del club azzurro, poi subito chiarite).

Dunque, il tecnico toscano probabilmente schiererà i suoi uomini chiave nel modulo 4-3-3, con queste scelte di formazione: in porta Ospina comanderà il reparto difensivo, composto dalla coppia centrale Koulibaly-Rrahmani, mentre sulle fasce Mario Rui e Di Lorenzo; il centrocampo a tre vedrà Fabian Ruiz in regia, supportato sui lati da Zielinski e Anguissa; in attacco il tridente sarà composto da Osimhen in punta, capitan Lorenzo Insigne ed Elmas (unica novità).

