San Siro ammira i campioni d’Italia in carica ed i principali contendenti alla vittoria. San Siro si prepara all’ennesima sfida scudetto della sua storia gloriosa. Tutti gli stadi sono importanti e meritano rispetto, ma San Siro e San Siro. La vera consacrazione di una squadra e di un calciatore può avvenire solo ed esclusivamente in quella che a buona ragione viene definita la Scala del Calcio.

Inter e Napoli si affrontano per una sfida che arriva ad un terzo del campionato ma che ha un peso specifico enorme sul prosieguo della stagione. Se San Siro sorriderà ai padroni di casa l’Inter accorcerebbe a quattro punti il distacco dalla capolista e dai cugini rossoneri fermati a Firenze. Se Insigne e compagni espugnassero San Siro scaverebbero un distacco siderale dai campioni d’Italia conquistando il primato solitario in classifica. Regalerebbe il primato solitario al Napoli ma senza aumentare il vantaggio sui padroni di casa. Il Napoli è forte ma talvolta se ne dimentica, così disse Spalletti nella sua prima conferenza stampa. A San Siro vedremo se questo vuoto di memoria sarà stato colmato.

In ogni caso è una partita importantissima, come l’hanno definita i due tecnici alla vigilia. Ancora una volta San Siro con la sua mole imponente si erge come giudice inesorabile rispetto alle ambizioni di chi il titolo lo detiene e di chi si è dimostrato fino ad oggi realmente in condizione di conquistarlo. San Siro con il suo fascino, il suo boato, il suo “miedo”. San Siro dove le mezze misure non esistono. San Siro troppe volte fatale alle speranze del Napoli e dei suoi tifosi, ma la storia oggi potrebbe prendere un nuovo verso.

Continuate a leggere Optimagazine musica, serie tv, tecnologie, attualità