Non si arresta nel modo più assoluto la marcia del Singles Day di MediaWorld, alla luce del lancio di nuove offerte da parte dello store che questa volta si concentrano sui Samsung Galaxy e su alcuni Xiaomi proposti a prezzi molto competitivi. Dunque, dopo le promozioni di sabato dedicate al mondo Apple e ad alcuni tra gli iPhone più recente, oggi 21 novembre dobbiamo concentrarci per forza di cose sul mondo Android per la telefonia. In attesa, naturalmente, di un evento tanto atteso come il Black Friday 2021.

Selezione di offerte per il Singles Day MediaWord coi Samsung Galaxy e Xiaomi

Le promozioni delle ultime ore sono indubbiamente interessanti, come avrete avuto modo di intuire attraverso il nostro report di poche ore fa, ma evidentemente è giunto il momento di voltare pagina. Cerchiamo dunque di mettere a fuoco le migliori opportunità di questa domenica con il Singles Day di MediaWorld, divise per brand. Partendo dal colosso coreano, ad esempio, è possibile concentrarsi sul Samsung Galaxy S20 FE, con la versione 4G proposta al pubblico a soli 389 euro.

Andando avanti, troviamo il Samsung Galaxy A12 a 159 euro per la versione da 128 GB. Un risparmio di ben 40 euro rispetto al prezzo solitamente concepito dallo shop in questione tramite il Singles Day di MediaWorld del 21 novembre. Occhio anche al Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 128Gb, che da qualche ora a questa parte risulta disponibile a 929 euro. Tradotto, la cifra appena riportata consente di sfruttare uno sconto che ammonta ad oltre 300 euro.

Qualora doveste essere interessati all’altro produttore, esaminate device come il cosiddetto Xiaomi Redmi Note 8 2021 Black TIM a 129 euro, cui possiamo aggiungere Xiaomi Mi 11I 5G 8+256 Cosmic Black Vodafone a 499 euro. A chiudere, Xiaomi Redmi 9C 4+128 Midnight Gray a 116 euro. Dunque, Singles Day di MediaWorld sempre più allettante in Italia.