Il finale di Balthazar 2 su Giallo risolverà una volta per tutte il caso di omicidio di Lise, la moglie del protagonista? Stasera, domenica del 21 novembre, andrà in onda l’ultimo appuntamento con la serie francese, in onda dal 2018 e rinnovata per una quarta stagione (che prenderà il via il Francia molto presto).

La trama del cime poliziesco segue le indagini di un brillante, ma esasperante, medico legale, in grado di far parlare i morti come nessun altro. Raphael Balthazar collabora con la polizia e con la squadra guidata dalla nuova comandante della polizia, l’algida Hélène Bach, spesso in conflitto con i metodi bizzarri utilizzati dal protagonista. Eppure tra loro c’è una chimica immediata, impossibile da negare. Ecco le anticipazioni su ciò che vedremo stasera.

Si parte dall’episodio 2×09 dal titolo La legge del più forte, di cui vi riportiamo la sinossi:

Un traumatizzato Balthazar inizia a perdere il contatto con la realtà mentre deve lavorare su un caso che coinvolge un paziente molto pericoloso in un ospedale psichiatrico.

A seguire, l’episodio 2×10, nonché finale di stagione. Ecco la sinossi:

Quando l’assassino di Lise invia a Balthazar un video del suo ultimo omicidio, Balthazar si affida alle droghe per intorpidire il dolore e inizia a perdere, di nuovo, il contatto con la realtà.

Nel cast di Balthazar 2 , Tomer Sisley nei panni del medico legale Raphaël Balthazar, Hélène de Fougerolles è il capitano Hélène Bach; Yannig Samot interpreta Jérôme Delgado; Philypa Phoenix è Fatim; Côme Levin è Eddy; Aliocha Itovich è Antoine Bach; Lea Biron è Lola Brunel; e Pauline Cheviller nel ruolo di Lise, moglie defunta di Balthazar.

L’appuntamento con il finale di Balthazar 2 su Giallo è a partire dalle 21:10.