WhatsApp continua ad essere l’app di messaggistica più utilizzata al mondo e ci sono molti trucchetti interessanti per soddisfare qualsiasi esigenza, come quella relativa a chi non vuole salvare un contatto in rubrica ma vuole comunque comunicare con lui in chat. Quest’oggi vogliamo rivelarvi questa particolare scorciatoia che può essere sempre utile per qualcuno, un trucco davvero molto semplice che non richiede l’intervento di app di terze parti.

Come contattare gente su WhatsApp senza salvataggi in rubrica

Un altro contributo WhatsApp, dunque, dopo quello relativo all’arrivo su iPad dei giorni scorsi. Parliamo di una funzione che può servire quando non si ha particolarmente interesse nel salvare in rubrica un contatto, ma si ha comunque necessità di dovergli scrivere almeno una volta. Può trattarsi di uno sconosciuto con cui bisogna comunicare o qualche amico di un amico e così via.

Cosa fare se non lo si vuole salvare in rubrica, ma si ha la necessità di comunicare con lui almeno una volta? In realtà non è così complicato poterlo fare. Il primo passaggio da dover effettuare è quello di recarsi sul proprio browser e copiare questo link: http://wa.me/xxxxxxxxxx. Naturalmente al posto di tutte queste x deve essere inserito il numero di telefono della persona che bisogna raggiungere con tale messaggio WhatsApp. Attraverso questo semplice procedimento si arriverà ad una pagina di WhatsApp Web in cui ci sarà il numero di telefono che è stato scritto ed accanto si ritroverà un pulsante verde.

Una volta premuto tale pulsante, ecco che si verrà reindirizzati alla normale applicazione di WhatsApp e ci si ritroverà in automatico dentro una chat con questa persona, senza però averla mai aggiunta alla propria rubrica telefonica. Come visto il procedimento non è assolutamente complicato, sono passaggi molto semplici da attuare seguendo alla lettera quanto scritto. In questo modo si potrà comunicare senza alcun problema con un contatto senza doverlo necessariamente salvare nella propria rubrica di WhatsApp. Per qualcuno può essere una funzione alquanto utile, per altri meno, sta a voi decidere.