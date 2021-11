Nuovo doppio appuntamento con Absentia 3 su Rai4 nella seconda serata di domenica 21 novembre. Ecco le anticipazioni.

Si parte dall’episodio 3×07 dal titolo Liberavit, di cui vi riportiamo la sinossi, così come scritta sulla guida tv Rai:

Emily propone di restituire i file rubati da Kai in cambio di Nick, e chiede le prove che sia vivo. Nick durante il trasferimento nel nuovo centro è riuscito a scambiarsi con un altro prigioniero e successivamente a fuggire da un camion in corsa. Emily legge sul cellulare di Cal un messaggio da Gunnarsen, da qui ne nasce un pesante scontro che porta Emily ad abbandonare Cal, e a proseguire da sola la ricerca.

A seguire, l’episodio 3×08 intitolato Veritas aequitas. Ecco la sinossi:

Emily con un’azione rocambolesca libera Nick, prima di ripartire verso Boston Nick convince Emily ad aiutare i profughi catturati da Meridian. Cal si infiltra in Meridian nella speranza di chiudere i suoi conti col passato. Nel frattempo Crown e Gunnarsen si avvicinano alla talpa dentro l’FBI. Alla fattoria, dove si sono rifugiati Flynn e Warren, arriva Dawkins. Emily viene colpita alle spalle e catturata.

Nel cast di Absentia 3 su Rai4, oltre a Stana Katic, troviamo Patrick Heusinger nei panni di Nick Durand, marito di Emily; Cara Theobold è Alice Durand, nuova moglie di Nick; e Neil Jackson è Jack Byrne, fratello di Emily ed ex chirurgo; Paul Freeman è Warren Byrne, agente della polizia di Boston in pensione e padre adottivo di Emily; Patrick McAuley è Flynn Durand, figlio di Emily e Nick; Matthew Le Nevez nel ruolo dell’Agente Speciale dell’FBI Cal Isaac, collega di Emily e Nick, nonché ex Navy SEAL.

Absentia 3 su Rai4 torna domenica 28 novembre con gli ultimi due episodi di stagione. Nel primo, Nick cerca di liberare i rifugiati e Cal finalmente si confronta con Armstrong. Quando Gunnarsen e Crown vanno ad arrestare il vicedirettore Webb, scoprono qualcosa di mortale. Nel frattempo, Emily cerca di andare a fondo dell’operazione di Elliot e fa di tutto per proteggere la sua famiglia. Nel secondo, Emily e Nick si sono finalmente riuniti con Flynn a Boston, ma la minaccia dell’arma biologica di Elliot incombe ancora. Emily ricorre a misure drastiche e fa una scelta pericolosa per garantire la sicurezza della sua famiglia.

L’appuntamento con Absentia 3 su Rai4 è a partire dalle 23:05.

