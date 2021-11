Con tre nuovi episodi di Versailles 2 in onda su La7 il 20 novembre, in prima visione in chiaro, la seconda stagione della serie si avvia verso il finale di stagione.

Tre nuovi episodi di Versailles 2 vanno in onda su La7 il 13 novembre in prima visione in chiaro, dopo che la seconda stagione della serie francese è partita una settimana fa con una première da altrettanti episodi.

Versailles 2 ha debuttato su La7 all’inizio di novembre, dopo la messa in onda della prima stagione nel mese di ottobre. La costosissima serie francese, già disponibile in Italia per gli abbonati a Netflix, ha debuttato in chiaro grazie a La7, che trasmetterà anche la terza ed ultima stagione.

Versailles 2 ha deciso di rendere quasi tematica la trama del period drama ambientato alla corte del Re Sole, incentrandola sul caso che fu ribattezzato l’Affare dei Veleni, ovvero la morte per avvelenamento di illustri aristocratici francesi a Palazzo tra il 1677 e il 1682. Lo scandalo tra omicidi e pratiche esoteriche coinvolse anche la ristretta cerchia di fedelissimi di Luigi XIV e sfociò nell’esecuzione di 36 persone.

Ecco le trame di Versailles 2 per i tre episodi – il sesto, il settimo e l’ottavo della stagione – in onda sabato 20 novembre in prima serata su La7 dalle 21.10, dopo il talk show In Onda.

All’arrivo di una delegazione che non intende negoziare con la regina, Phillipe si fa avanti per agire come re mentre Louis è in battaglia. Fabien piange Claudine e cerca di vendicare il suo omicidio. L’amante del re porta la sua gelosia troppo oltre.

Il Re affronta Guillaume d’Orange in un combattimento implacabile e torna a Versailles pieno di nuova energia. La corte è sotto shock per due nuove morti e la Montespan si sente sempre più isolata.

Il Re termina la sua relazione con Madame De Montespan che piena di umiliazione si rivolge a forze oscure. Palatine soffre per un sospetto avvelenamento e Cassel rivela al re i piani segreti di Thomas.

La programmazione di Versailles 2 terminerà sabato 27 novembre, con il finale di stagione che vedrà l’ennesima svolta nell’Affare dei Veleni fino a far vacillare le fondamenta della Corte reale: ecco le trame dei restanti due episodi, il nono e il decimo.

Il Re fa avvicinare Phillipe alla spia e accende la gelosia del Cavaliere. Fabien scopre cosa fa padre Etienne con i bambini che salva. Montespan cerca disperatamente di reclamare l’amore del Re, ma lui si innamora di qualcuno più devoto.

La vicenda dei veleni continua. Potrebbe persino raggiungere in profondità la corte di Luigi XIV?

