Stefania Orlando imita Mina, e Cristiano Malgioglio si convince. Nella finale delle finali del format di Carlo Conti andata in onda ieri sera, venerdì 19 novembre, la Orlando ha riproposto la sua versione della super hit L’Importante è Finire, scritta per Mina dal compositore e produttore Cristiano Malgioglio, e proprio questo ha fatto sì che il suo giudizio fosse il più temuto.

Al contrario, invece, rispetto all’esibizione andata in onda durante la gara vera e propria conclusasi due settimane fa, Malgioglio si è dimostrato entusiasta. Stefania Orlando ha interpretato la Tigre di Cremona non solo con un intenso lavoro sulla voce e sullo stile, ma anche nelle gestualità e nello sguardo. Per questo dal tavolo dei giudici è arrivato un plauso unanime. Il trucco riservato alla Orlando, la pronuncia della lettera “e” finale che Mina è solita chiudere in una “i”, un inedito controllo del fiato e il ricorso al bianco e nero da parte della regia durante l’esibizione hanno favorito un certo salto a ritroso nel tempo.

Imitare Mina, si sa, non è facile. Stefania Orlando è riuscita nell’impresa, conquistando il cuore di Loretta Goggi che appunto, in passato, ha spesso indossato i panni della cantante in una delle sue memorabili imitazioni. “Intonata, perfetta, anche nella gestualità. Brava”. La parola passa a Cristiano Malgioglio, che si limita a criticare l’uso dello sguardo sul quale avrebbe preferito più impegno, ma in generale riconosce che Stefania Orlando ci ha messo sensualità, talento, controllo e si è perfettamente calata nella parte.

Giorgio Panariello conferma quanto detto dai colleghi e aggiunge: “Se sei piaciuta a Malgioglio, voglio dire… bravissima”. Un’esibizione, quella in cui Stefania Orlando imita Mina, che possiamo rivedere nel video pubblicato sul canale YouTube della Rai e che non lascia spazio ad equivoci: L’Importante è Finire è uno dei grandi classici della musica italiana, ed è stato omaggiato con rispetto e capacità.

