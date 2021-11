Dobbiamo fare i conti con potenziali problemi relativi al login a BPER Banca oggi 20 novembre, senza dimenticare un SMS che sta circolando in modo significativo tra gli utenti. Dopo la transizione da UBI, che abbiamo preso in esame ad inizio anno sul nostro magazine con un altro articolo, è importante concentrarsi sulle novità del giorno. Due fronti assai differenti tra di loro, che tuttavia meritano approfondimenti per essere approcciati in modo corretto. Vediamo come stanno le cose questo sabato in Italia.

Come si manifestano i problemi con il login a BPER Banca il 20 novembre

Andiamo con ordine, in riferimento ai problemi con il login a BPER Banca. Sostanzialmente, alcuni utenti ritengono che al momento dell’accesso con le proprie credenziale, il sistema si congeli e non consenta di entrare. Dunque, c’è un segmento della clientela che in questi minuti non può effettuare transazioni e, soprattutto, non può neanche visualizzare i movimenti del conto. Staremo a vedere se l’anomalia verrà archiviata o meno nel giro di pochi minuti.

L’altro elemento di grande interesse degli ultimi giorni riguarda invece l’SMS che sta cercando di truffare gli italiani. Come spesso avviene in queste circostanze, il mittente ci invita a selezionare un link, affinché il conto non sia sospeso. Una truffa scontata che coinvolge BPER Banca, ovviamente estranea ai fatti come emerge da un feedback fornito dall’assistenza sui social:

“Il sito che hai segnalato nel post è un tentativo di phishing, quindi un tentativo di truffa. Sono realizzati per ingannare le persone facendo in modo che inseriscano le informazioni riservate. La banca non invia mai richieste di inserimenti dati tramite l’invio di un link. Grazie per la segnalazione, abbiamo presto nota. Buona giornata“.

Dunque, fate molta attenzione oggi. Se da un lato si spera che i problemi di login BPER Banca possano essere superati a stretto giro, allo stesso tempo la questione SMS truffa rischia di farci compagnia a lungo.