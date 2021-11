Dopo le due settimane di sosta per gli impegni con le Nazionali, il Napoli guidato da mister Luciano Spalletti dovrà affrontare il difficilissimo big match contro l’Inter di Simone Inzaghi, in programma domani 21 novembre al Meazza di Milano alle ore 18.00. In seguito alla recente notizia sulla positività al Covid-19 di Matteo Politano, l’argomento più chiacchierato resta quello di capitan Lorenzo Insigne e del suo rinnovo che tarda ad arrivare. Stando a quanto riportato dall’edizione giornaliera del quotidiano la ‘Gazzetta dello Sport’, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe escogitato una nuova strategia riformulando l’offerta. Ecco la situazione.

Il patron azzurro, infatti, sarebbe intenzionato a riformulare l’offerta di rinnovo aggiungendo più bonus nel contratto del numero 24, ma ad una sola condizione: ossia la qualificazione in Champions League. Dunque, al termine della stagione in corso, il Napoli dovrà conquistare di nuovo la partecipazione nel massimo torneo europeo della Coppa dalle grandi orecchie. Non appena si avrà la certezza di qualificazione, ci saranno di conseguenza anche importanti entrate monetarie nelle casse del club partenopeo, cosa che consentirà ad ADL di poter offrire a Insigne un contratto più ricco e più soddisfacente.

Come si può leggere dall’edizione di oggi della Gazzetta dello Sport, il Napoli sarebbe in attesa e con un’offerta da rimodellare per il campione d’Europa: un ingaggio più basso rispetto a quello percepito attualmente, andando però ad allargare il raggio dei bonus. Si tratta di un’operazione che il club di De Laurentiis intende rapportare ai proventi che saranno ricavati tornando in Champions League nella prossima stagione. Per quanto riguarda le sirene estere per lo scugnizzo partenopeo, solamente il Toronto (che milita nella MLS americana) ha mostrato un proficuo interesse, ma anche l’Inter, che dovrà affrontare domani in campionato, resta alla finestra per poter fare eventuali passi in avanti.