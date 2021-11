L’ingresso di Massimo Ranieri a Verissimo è quello di un monumento, termine che lui stesso usa per indicare i personaggi più importanti della sua Napoli: Eduardo De Filippo, Totò, e tutti i nomi che hanno raccontato la città partenopea al mondo. Una Napoli, quella, che Massimo Ranieri non sapeva di non conoscere fino all’incontro con l’immensa Anna Magnani.

Oggi il cantautore e attore ha 70 anni e pubblica il libro Tutti I Sogni Ancora In Volo, titolo mutuato da un verso della bellissima Perdere L’Amore, per raccontare la sua vita, i suoi sogni e la sua passione per la musica. Una passione che lo ha salvato e grazie alla quale ha potuto aiutare la sua famiglia. “Con i soldi di Rose Rosse ho comprato la casa ai miei genitori”. Padre operaio, madre casalinga, entrambi hanno cresciuto i figli nell’onestà e nella consapevolezza. “Domani potrebbe finire tutto“, gli diceva sempre suo padre soprattutto dopo i primi successi. Per questo il giovani Massimo Ranieri non si è mai montato la testa.

Eppure un incontro cambiò per sempre la sua carriera. Massimo conobbe Anna Magnani nel 1971 durante le riprese de La Sciantosa di Alfredo Giannetti. Un giorno, in pausa pranzo, la Magnani gli domandò quali canzoni napoletane conoscesse. L’attrice impugnò la chitarra e iniziò a suonare e cantare Reginella, che Ranieri non conosceva. L’attrice si meravigliò del fatto che un napoletano non conoscesse Reginella, per questo Massimo telefonò a suo padre e gli domandò di spedirgli tutti i dischi di musica napoletana che trovava.

“Anna Magnani mi ha dato la spinta per conoscere a fondo il mio popolo, le mie radici e la mia cultura”, dice con fierezza il cantautore, ma soprattutto: “Grazie alla musica napoletana ho trovato un’identità, ho conosciuto me stesso”. Con queste parole piene di gratitudine Massimo Ranieri a Verissimo ricorda Anna Magnani.