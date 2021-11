Sono iniziate da poche ore le offerte Singles Day di MediaWorld, che andranno a caratterizzare le prossime 48 ore. Un vero e proprio antipasto del Black Friday 2021 in programma venerdì prossimo, in linea con quanto abbiamo avuto modo di osservare nei giorni scorsi sul nostro sito. Proviamo ad identificare le migliori proposte trapelate fino a questo momento, in attesa di eventuali aggiornamenti provenienti dallo shop online nello scorcio iniziale della prossima settimana. In linea con quello che avverrà all’interno di altri market.

Anche l’iPhone 13 nel Singles Day di MediaWorld al via oggi 20 novembre

Quali sono le migliori offerte che sono venute alla luce con il Singles Day di MediaWorld iniziato ufficialmente oggi 20 novembre? Secondo quanto raccolto all’interno della pagina dedicata alla telefonia, a fare la voce grossa troviamo ancora una volta Apple. Alcuni top di gamma ci consentiranno di sfruttare promozioni estremamente interessanti, con la prospettiva che possano andare sold out a partire da lunedì. La campagna in questione, infatti, non dovrebbe andare oltre il giorno 21.

Ad esempio, il Singles Day di MediaWorld da questa mattina consente di acquistare un iPhone 13 da 256 GB a 1.028 euro, mentre chi ha un budget inferiore può sfruttare la campagna che anticipa il Black Friday per portarsi a casa un iPhone 13 da 128 GB. In questo caso, infatti, l’esborso richiesto al pubblico ammonta a 939 euro. Chi desidera un iPhone 13 mini, per poche ore, dovrà affrontare un esborso di 899 euro, in relazione alla versione da 256 GB. Ulteriore risparmio con la variante da 128 GB, che si ferma a 839 euro.

Buona l’offerta anche per iPhone 12 Pro da 128 GB a 999 euro, mentre ad un costo inferiore troverete l’iPhone 12 da 64GB, visto che in questo frangente il prezzo fissato è di 799 euro. A chiudere il cerchio con il Singles Day di MediaWord, sul versante Apple, troviamo l’iPhone 12 mini da 128 GB da 714 euro.