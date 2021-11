Gli indossabili Huawei Watch GT 2 e Watch GT 2e stanno ricevendo un nuovo aggiornamento software in versione beta nel mercato cinese (numero di build versione 11.0.14.77), volto a migliorare a stabilità e le prestazioni del sistema operativo. Il changelog ufficiale fa anche riferimento all’introduzione del supporto ad app di terze parti, senza scendere nei particolari. I primi feedback a disposizione indicano che sia adesso possibile installare sui Huawei Watch GT 2 e Watch GT 2e nuove applicazioni da AppGallery.

Gli smartwatch del produttore cinese hanno raggiunto, nel frattempo, un traguardo molto importante: come confermato da He Gang, un rappresentante dell’azienda di Shenzhen, sarebbero stati spediti in tutto il mondo più di 80 milioni di wereable tra smartwatch, smart-band, cuffie wireless, etc. Il produttore cinese ha dimostrato, ancora una volta, quanto di buono il proprio team di sviluppo sta facendo per tenere sempre al meglio l’esperienza utente offerta, tra gli altri dispositivi, dai Huawei Watch GT 2 e Watch GT 2e, come dimostrato dal più recente aggiornamento al numero di build versione 11.0.14.77, che migliora la stabilità e le prestazioni del sistema operativo, offrendo anche il supporto alle app di terze parti.

L’OEM non sembra volersi risparmiare, questo è ormai chiaro. Chi di voi dispone di un Huawei Watch GT 2 o di un Watch GT 2e si tenga pronto a ricevere anche quest’altro upgrade, che nel giro di qualche giorno dovrebbe anche arrivare. Cogliamo l’occasione per ricordarvi che il momento è ideale per acquistare un nuovo smartwatch, essendo ormai vicini al Black Friday 2021. Le offerte non mancano, saremo felici di indicarvele di volta in volta, scegliendo solo le più succulente. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com