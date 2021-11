Arriverà a breve Tutti Qui collezione 2021 di Claudio Baglioni, un progetto discografico speciale che includerà 45 dei brani più ascoltati dell’artista in un unico album. L’uscita è attesa per il 10 dicembre nelle piattaforme di streaming, negli store digitali e nei negozi di musica.

L’album comprenderà una tracklist vasta e variegata, particolarmente ampia, per celebrare i successi in musica dell’artista. Tutti Qui collezione 2021 di Claudio Baglioni è un percorso mano nella mano nella discografia di Claudio Baglioni attraverso le canzoni indimenticabili del suo repertorio, quelle che hanno fatto sognare e innamorare intere generazioni.

45 dei suoi indimenticabili successi saranno raccolti in un nuovo album, a 16 anni di distanza da Tutti Qui, che conteneva i brani più celebri di Baglioni pubblicati tra il 1967 e il 2005. Le collezioni Tutti Qui diventano adesso due: alla prima si aggiunge Tutti Qui collezione 2021, la raccolta definitiva dei successi del cantautore in versione aggiornata e arricchita.

L’album sarà disponibile in versione triplo CD e in due tripli vinili (“TUTTI QUI collezione 2021, Vol. 1”, in uscita il 10 dicembre, e “TUTTI QUI collezione 2021, Vol. 2” in uscita il 14 gennaio), impreziosita da un racconto fotografico inedito.

L’album è disponibile in pre-order a partire da oggi, venerdì 19 novembre.

All’interno del disco non mancheranno le hit più cantante della discografia di Claudio Baglioni. Di seguito alcuni dei brani inseriti nel progetto che vuole celebrare hit evergreen della sua discografia. Non mancheranno “Questo piccolo grande amore”, “Strada facendo”, “Mille giorni di te e di me”, “Avrai”, “E tu come stai”, “Cuore di aliante”, “Sabato pomeriggio”, ma anche quelli contenuti nel suo ultimo album di inediti “In questa storia che è la mia”: “Uomo di varie età”, “Mal d’amore”, “Io non sono lì” e “Dodici note”.