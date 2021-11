Dopo aver ascoltato Rushing Water di Sting ci accorgiamo che gli anni ’80 e ’90 pulsano ancora fortissimo nelle vene del cantautore britannico. Con i suoi Police ha riscritto i canoni del rock, trovando nel sincretismo tra pop, reggae e punk la sua dimensione di artista completo, ispirato e poliedrico.

Un giro di basso singhiozzante, un synth appena pronunciato e una batteria in 4/4 che riempie vuoti e ne crea di nuovi. Non sono vuoti vacui, perché ogni minimo stop di un ottimo arrangiamento rappresenta una spinta che dà accelerazione al groove. Questo è Rushing Water di Sting, il nuovo singolo estratto dall’album The Bridge (2021) uscito oggi, venerdì 19 novembre.

A dare forza al brano è l’ampio ricorso alle armonie vocali, con la voce di Gordon Matthew Thomas Sumner (questo il suo nome di battesimo) che diventa un’orchestra a più elementi sovrapposti, una soluzione che dà ampiezza e perimetro al risultato finale. Le atmosfere strizzano l’occhio a tutto il rock britannico degli ultimi 40 anni, con un forte ricorso allo stile canoro entrato nei circuiti mainstream negli ultimi 10 anni.

The Bridge è un insieme di elementi uniti fra loro durante la pandemia dallo stesso Sting, che in questo disco ha voluto raccontare il senso di oppressione e isolamento, la distanza e l’angoscia ma anche le tensioni sociali e politiche. Il titolo allude a un ponte, ed è proprio ciò che Sting immagina per rimettere ordine in un mondo diviso, popolato da persone impaurite e smarrite. Nel comporre il suo puzzle, Gordon Sumner ha usato tutti gli stili che conosce e che meglio lo rappresentano. Ha creato, così, tante stanze sonore nelle quali offre rifugio a chi lo ascolta.

Sting si fa così portavoce di una proposta di cambiamento, senza rivolte né rivoluzioni: solo la riscoperta di una pace e di una comunicazione. Di seguito il testo di Rushing Water.

How many times have I had this dream

That breaks me from my slumber?

How will I ever get to sleep again

Counting sheep in a book of numbers?

How many times have I had this dream

With you walking towards me from the river?

And when will I ever get to rest again

Wondering if I can deliver?

This is the sound of rushing water

Flooding through my brain

This is the sound of God’s own daughter

Calling out your name

This is the sound of atmospheres

Three metric tonnes of pressure

This is the sum of all my fears

Something I just can’t measure

I remember the story of Jonah

He was trapped in the belly of a whale

How many times must he succeed?

How many times must he fail?

This is the sound of rushing water (rushing water)

Flooding through my brain (flooding through my brain)

This is the sound of God’s own daughter (own daughter)

Calling out your name

I’ll see my shrink on an analyst’s couch

Hit me with a hammer and I’ll say, ouch

What we have here is so easy to solve

Just takes a firm purpose and some resolve

This is the sound of rushing water (rushing water)

Flooding through my brain (flooding through my brain)

This is the sound of God’s own daughter (own daughter)

Calling out your name

This is the sound of rushing water (rushing water)

Flooding through my brain (flooding through my brain)

This is the sound of God’s own daughter (own daughter)

Calling out your name

Your name, your name

Your name, your name

Your name, your name, your name, your

Ease into the water

Flooding through your brain

Ease into the water

Calling out your name

Ease into the water

Flooding through your brain

Ease into the water