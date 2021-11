Fine Line di Harry Styles non è soltanto la title-track del secondo album dell’ex One Direction. Il cantautore britannico, con quel disco, è ancora nella Top 100 della classifica FIMI con oltre 7 miliardi di stream che gli hanno garantito il doppio platino. Nella top 100, Fine Line (2019), impera da 100 settimane e per questo per le strade di Milano sono stati affissi ben due poster in 3D, più precisamente sui Navigli.

I fan si sono scatenati e si sono riversati su Ripa di Porta Ticinese 37 e Alzaia Naviglio Grande 26, Angolo Via Corsico, per immortalare i manifesti. Un successo meritato e che conferma l’assoluto e indiscutibile talento di Harry Styles che oggi sbarca in rotazione radiofonica con il brano che dà il titolo al disco e chiude la tracklist in bellezza.

Fine Line di Harry Styles è un brano atmosferico e intenso, con la voce del cantautore enfatizzata da un riverbero audace che si muove tra chitarre acustiche, pianoforte e una batteria saturata che chiude definitivamente un pezzo che ha tutte le carte per diventare un trip. Atmosfere, quelle di questo singolo, che riprendono tutto ciò che si nasconde dentro il disco: un viaggio nel pop psichedelico e nel folk, con sfumature indie pop e quel pizzico di gospel e soul che mettono tutti d’accordo.

Recentemente l’ex One Direction ha confermato la sua partecipazione nel film Eternals della Marvel nel ruolo di Eros, confermando ancora una volta le sue doti di attore dopo il successo planetario di Dunkirk. “Compaio solo alla fine”, ha detto, “ma chi non è cresciuto sognando di essere un supereroe?”, ha aggiunto.

Il successo di Harry Styles nella musica e nel cinema non ha fine, come dimostrano le cifre di Fine Line. Di seguito il testo e la traduzione.

Put a price on emotion

I’m looking for something to buy

You’ve got my devotion

And man, I can hate you sometimes

I don’t want to fight you

And I don’t want to sleep in the dark

We’ll get the drinks and I’ll get to thinking I’m fine

We’ll be a fine line

We’ll be a fine line

We’ll be a fine line

We’ll be a fine line

We’ll be a fine line

We’ll be a fine line

Test of my patience

There’s things that we’ll never know

You sunshine, you temptress

My hand’s at risk, I fold

Crisp trepidation

I’ll try to shake this soon

Spreading you open, is the only way of knowing you

We’ll be a fine line

We’ll be a fine line

We’ll be a fine line

We’ll be a fine line

We’ll be a fine line

We’ll be a fine line

We’ll be a fine line

We’ll be a fine line

We’ll be a fine line

We’ll be a fine line

We’ll be a fine line

We’ll be a fine line

We’ll be alright

We’ll be alright

We’ll be a fine line

We’ll be a fine line

We’ll be alright (Alright, alright, alright)

(We’ll be alright)

(We’ll be alright)

We’ll be alright

We’ll be alright

Oh