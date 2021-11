Bisogna prendere in esame alcune indicazioni particolarmente interessanti per gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S10, soprattutto in relazione a coloro che sono speranzosi di mettere le mani sull’aggiornamento con One UI 4.0 nel più breve tempo possibile. Trattandosi di una serie molto popolare in Italia e nel resto d’Europa, è chiaro che si tratti di un argomento delicato. Senza girarci troppo intorno, dopo avervi parlato dell’arrivo sul mercato in tempi record per la patch di novembre, secondo quanto condiviso di recente all’interno del nostro magazine, anche qui la situazione potrebbe sbloccarsi prima del previsto.

Quanto manca all’aggiornamento One UI 4.0 sul Samsung Galaxy S10

Come stanno le cose sulle tempistiche di rilascio per l’aggiornamento One UI 4.0 sul Samsung Galaxy S10? Un contributo prezioso, in questo senso, ci arriva anche oggi da Sammobile. Secondo la fonte, la serie che è stata lanciata sul mercato nel 2019 dovrebbe essere tra le prime a ottenere la versione stabile di One UI 4.0, anche se, come sempre, la disponibilità differirà in base al mercato. Ecco perché dovremo tenere gli occhi aperti nel corso delle prossime settimane.

Analizzando più da vicino le indiscrezioni recenti, è altamente probabile che i vari Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10 , Galaxy S10+ e Galaxy S10 5G possano iniziare a ricevere l’aggiornamento al più tardi a gennaio. Samsung ha confermato questa versione provvisoria di inizio anno in diversi mercati. Alla luce dell’approccio avuto dal produttore nei confronti del mercato italiano, non escludo che qualche segnale più concreto sull’aggiornamento con One UI 4.0 possa arrivare solo nel mese successivo qui da noi.

Vedremo quali saranno le indicazioni dei prossimi giorni, ma nel frattempo abbiamo quantomeno un primo riferimento temporale per tutti coloro che sperano di ricevere l’aggiornamento con One UI 4.0 in tempi ristretti sul proprio Samsung Galaxy S10.