Svolta in arrivo con WhatsApp per iPad. Stando a quanto rivelato da WABetaInfo ci sono grandi novità per i possessori di iPad che vogliono utilizzare WahtsApp, infatti i vari sviluppatori sono a lavoro su un’app per iPadOS e macOS sfruttando Mac Catalyst. Parliamo di una novità davvero molto importante, visto come grazie all’utilizzo di Catalyst si potrà garantire la circolazione dell’app di WhatsApp senza alcun problema anche su macOS, facilitando di gran lunga il lavoro degli sviluppatori.

Cosa sappiamo a proposito dell’uscita di WhatsApp per iPad

Dunque, possiamo tornare a parlare di WhatsApp per iPad, dopo l’aggiornamento di agosto. Quest’ultimi infatti potranno condividere lo stesso codice senza doverla riscrivere daccapo per i laptop. L’applicazione di Whatsapp per macOS sarà molto probabilmente simile a quella per iPadOS, con un’interfaccia grafica identica ed alcune modifiche che le daranno modo di adattarsi all’esperienza di tipo desktop piuttosto che a quella touch del tablet.

Ci sarà modo di poter sfruttare quindi anche su iPad e Mac l’applicazione di WhatsApp che sarà in grado di supportare anche la funzione multi-dispositivo che permette ai vari utenti di utilizzare un singolo account su ben quattro dispositivi, anche se lo smartphone non è collegato ad internet. C’è però un aspetto importante da tener presente, perché stando a quanto riportato da WABetaInfo questa novità sarà inizialmente attivabile solo per iPad, in un secondo momento sarà garantito il supporto anche per macOS.

Resta comunque una notizia assolutamente positiva, anche perché in questo modo chi utilizza questi prodotti della casa di Cupertino potrà finalmente usufruire dell’applicazione WhatsApp e comunicare con i propri contatti in rubrica da iPad e successivamente da un Mac. Gli sviluppatori di WhatsApp stanno lavorando assiduamente per consentire di migliorare il servizio di tale app di messaggistica che, nonostante l’agguerrita concorrenza, risulta essere la più utilizzata di tale settore.

Bisognerà a questo punto attendere ancora un po’ di tempo per capire quando effettivamente questo nuovo aggiornamento sarà disponibile e permetterà di utilizzare WhatsApp per iPad e Mac. Restiamo vigili a riguardo.