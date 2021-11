Se volete regalarvi uno smartwatch oppure acquistarlo per un amico o un parente, ottimo per qualità/prezzo e del marchio Samsung, allora non fatevi scappare l’incredibile offerta di oggi, venerdì 19 novembre, relativa al Samsung Galaxy Watch 4 Classic, disponibile su Amazon nelle colorazioni Black e Silver con cassa da 46mm e al prezzo di 319,00 euro (anziché 399,00 euro di listino). Per chi ancora non lo conoscesse, ecco di seguito le principali caratteristiche tecniche del prodotto del colosso sudcoreano.

Il Samsung Galaxy Watch 4 Classic è un indossabile dal design raffinato e realizzato con materiali di alta qualità, come l’acciaio inox premium, e di funzionalità potenti e intuitive. L’orologio sfoggia un display SuperAMOLED da 1.4 pollici, integra una batteria da 361mAh e una memoria da 1.5GB. Parliamo di un compagno di viaggio perfetto per il nostro benessere, che è in grado di memorizza i progressi fitness, di conoscere la percentuale di grasso corporeo, i muscoli scheletrici, l’acqua e tanto altro ancora, per perseguire i nostri obiettivi. Il sensore Samsung BioActive e il chip veloce rappresentano la più grande innovazione dei Galaxy Watch.

Offerta Samsung Galaxy Watch4 Classic 46mm SmartWatch Acciaio Inox, Ghiera... Design raffinato: aggiungi un tocco di raffinatezza al tuo polso,...

Monitora la tua salute: tieni traccia dei tuoi progressi fitness con...

Questo dispositivo del brand Samsung registra le nostre attività e i nostri punteggi di fitness sul dispositivo e sullo smartphone (conta i passi, controlla le calorie e registra il nostro percorso grazie al GPS ed al cardiofrequenzimetro). Il Samsung Galaxy Watch 4 Classic è in grado anche di monitorare la pressione sanguigna in tempo reale e, con il sensore Samsung BioActive, di tenere traccia dell’ECG. Insomma, questo e tanto altro ancora lo troverete a bordo di questo fantastico orologio, oggi all’imperdibile prezzo di 319,00 euro nel modello con cassa da 46mm, sia nella colorazione Black che Silver. Il wearable è venduto e spedito dall’e-commerce e, se siete iscritti al servizio Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi.

Continua a leggere su optimagazine.com