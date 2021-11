Non giungono buone notizie per quanto riguarda l’infermeria del Napoli. Il fuoriclasse algerino Adam Ounas si è infortunato durante un match con la sua Nazionale. L’attaccante azzurro si è sottoposto ai dovuti esami clinici e strumentali che hanno evidenziato un’elongazione del muscolo retto femorale sinistro. Le sue condizioni sono più gravi del previsto. Stando alle ultime notizie riportate dall’edizione giornaliera del quotidiano sportivo il ‘Corriere dello Sport’, l’esterno salterà sicuramente il big match contro l’Inter di Simone Inzaghi a San Siro, in programma domenica 21 novembre alle ore 18.00, il match del girone di Europa League contro lo Spartak Mosca e poi la partita contro la Lazio di Sarri al Maradona di domenica 28 novembre.

Quasi certamente Ounas resterà fermo ai box anche contro il Sassuolo, l’Atalanta e l’ultima partita del girone di Europa League contro il Leicester al Maradona. Insomma, a conti fatti l’algerino spacca partite salterà cinque o sei gare (tra l’altro tutte fondamentali per il Napoli): molto probabilmente l’ipotesi più concreta è che mister Luciano Spalletti potrà riavere il suo uomo jolly contro l’Empoli, sfida in programma il prossimo 12 dicembre. Quella del 25enne franco-algerino è stata una vera e propria sfortuna, soprattutto dopo che il tecnico toscano aveva convinto il giocatore a rimanere nel club partenopeo in quanto estasiato e convinto delle sue qualità tecniche.

Ricordiamo che dopo la sosta per le Nazionali, il campionato di Serie A riprende con la 13esima giornata, con il match inaugurale di domani pomeriggio alle ore 15.00 con la sfida Atalanta-Spezia. Il Napoli di Spalletti, invece, è impegnato nel super e difficile match al Meazza contro l’Inter. Gli azzurri ad oggi occupano la prima posizione in classifica, a pari punti (32 con esattezza) con il Milan di Pioli. Domenica 21 novembre si prospetta, dunque, una partita di fiamme e fuoco, oltre allo spettacolo assicurato. Vincere a Milano sarà fondamentale per capitan Lorenzo Insigne e compagni, perché significherebbe allungare in classifica e ottenere punti preziosi in ottica scudetto.

