Delle future date dei concerti di Bruce Springsteen in Italia nel 2022 si era già parlato quando a settembre era spuntato il nome di Ferrara. Indiscrezioni, queste, uscite dalla voce di Claudio Trotta, il manager del Comfort Festival nell’attesa di una risoluzione della situazione pandemica in Europa. Ad accendere la miccia dei rumor è una fonte vicina al Boss – lo rivela Rockol riprendendo Repubblica – che ha anche svelato quali potrebbero essere le date più papabili per riportare il cantautore americano nel Belpaese.

Bruce Springsteen in Italia

Sempre la stessa fonte riferisce che Bruce Springsteen potrebbe sbarcare a Ferrara il 20 maggio 2022 per il Comfort Festival presso il parco Bassani. Per il Boss sarebbe la prima volta nella città estense. Repubblica riferisce di aver contattato il Comune di Ferrara dal quale non arrivano ancora smentite né conferme, ma si parla di trattativa in corso.

Sempre secondo la fonte, come riferiscono le testate nazionali, Bruce Springsteen sarò a Roma il 22 maggio 2022 per un concerto al Circo Massimo, ma anche in questo caso manca ancora la conferma ufficiale. Del ritorno dei concerti del Boss in Italia si è parlato a più riprese, e lo stesso Springsteen aveva riferito al Corriere Della Sera la sua intenzione di fare ben 4 date a San Siro.

Niente San Siro per il Boss

Un desiderio che purtroppo rimarrà vano: lo stesso Trotta, infatti, aveva negato la possibilità di portare il Boss a San Siro per un accavallarsi dei concerti da recuperare per via della pandemia.

I fan di Bruce Springsteen, dunque, sono in febbrile attesa di poter avere la conferma delle date ipotizzate per poter acquistare il biglietto. Sui profili social del Boss non ci sono notizie né riferimenti a eventuali deadline per nuove comunicazioni.

Si vocifera, tuttavia, che l’ufficialità delle date di Bruce Springsteen in Italia potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

