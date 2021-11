Manca ancora una settimana al Black Friday 2021 in Italia e nel resto del mondo, ma alcune offerte disponibili su Amazon fanno già la differenza, come possiamo osservare oggi 19 novembre con OnePlus 8T. In verità, non parlavamo da mesi del device, dopo alcuni rilasci che si sono rivelati utili per il pubblico sul fronte dello sviluppo software, ma questo venerdì proprio non potevamo saltare l’offerta della settimana. Un rapporto tra qualità e prezzo che difficilmente riscontrerete altrove nelle prossime settimane in ambito mobile.

Già tempo di Black Friday 2021 per OnePlus 8T su Amazon

In cosa consiste l’offerta del giorno? Tutti coloro che hanno nel mirino OnePlus 8T su Amazon possono procedere con l’acquisto dello smartphone Android a soli 399 euro. Ecco perché ho utilizzato l’espressione “è già Black Friday 2021”, in quanto il dispositivo in questione non ha mai raggiunto livelli di prezzo così bassi da quando ha fatto il suo esordio sul mercato nel 2020. Qualora abbiate a disposizione un budget del genere, si tratta di un’opportunità che proprio non potete lasciarvi scappare.

Analizzando meglio la nuova offerta di Amazon per OnePlus 8T, poi, emerge che si possa usufruire anche del servizio Prime. Dunque, consegna gratuita e tempi ristrettissimi per la spedizione. Procedendo con l’ordine in questi minuti, infatti, lo riceverete a casa nella giornata di sabato. Trattandosi di una nuova offerta che ci arriva direttamente dallo store di OnePlus all’interno di Amazon, vi dico da subito che durante il Black Friday 2021 non potremo scendere sotto questi livelli costo per il device in questione.

Fate attenzione, perché oltre all’offerta riportata oggi per OnePlus 8T, potrebbero essere in arrivo ulteriori sorprese. Del resto, stiamo entrando nella settimana del Black Friday 2021 e questo è il momento giusto per portarsi a casa un nuovo device. Che ne pensate di questa promozione?