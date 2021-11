Amazon sceglie Christoph Waltz in The Consultant, una dark comedy thriller ambientata sul luogo di lavoro. L’attore, che ha vinto l’Oscar per i suoi ruoli in Bastardi senza gloria e Django Unchained, sarà il protagonista e il produttore esecutivo del progetto televisivo, frutto del creatore di Servant, Tony Basgallop, e dal regista e dal produttore esecutivo di WandaVision, Matt Shakman.

Secondo i primi dettagli, la serie tv esplora il sinistro rapporto tra capo e dipendente, chiedendosi fino a che punto arriveremo per andare avanti e sopravvivere. È ispirato al romanzo di Bentley Little del 2015, una satira incentrata su Mr. Patoff, un consulente che indossa papillon chiamato a soccorrere la CompWare, dopo che una fusione importante fallisce e sarà lui a iniziare a gestire l’azienda.

Basgallop, che ha creato l’horror psicologico Servant per Apple TV+ e le serie della BBC Inside Men e Hotel Babylon, ha creato la serie e fungerà da showrunner. Shakman, che ha prodotto e diretto esecutivamente serie tra cui WandaVision di Disney+ e The Great di Hulu, sarà il regista. Basgallop e Shakman saranno i produttori esecutivi insieme a Waltz, Steve Stark e Andrew Mittman. Kai Dolbashian è il co-produttore.

Waltz ha appena recitato nel film di Wes Anderson The French Dispatch e ha recentemente ripreso il ruolo di Blofeld nell’ultimo film di James Bond, No Time to Die. L’anno scorso ha vinto un Emmy per la sua interpretazione nel dramma di Quibi Most Dangerous Game.

“È un grande onore lavorare con i talenti di Matt Shakman e Christoph Waltz su questo progetto che ho sviluppato con il team di 1.21 e Toluca Pictures”, ha detto Basgallop. “E con MGM e Amazon Studios abbiamo trovato partner che non hanno paura di essere audaci ed esplosivi”.

“Con The Consultant, Tony Basgallop ha creato qualcosa senza paura a metà tra umorismo selvaggio e deliziosi brividi”, ha affermato Vernon Sanders, capo della televisione di Amazon Studios. “Siamo entusiasti di collaborare con lui e l’intero team creativo per portare questa serie imperdibile ai nostri clienti Prime Video in tutto il mondo”.

Per vedere Christoph Waltz in The Consultant dovremo attendere un bel po’. Le riprese probabilmente inizieranno il prossimo anno e la data d’uscita potrebbe essere annunciata entro il 2022.