Grey’s Anatomy 18 si ferma per tre settimane dopo l’episodio dedicato alla festa del Ringraziamento, trasmesso il 18 novembre su ABC. Grey’s Anatomy 18×06 ha visto un riavvicinamento agrodolce tra Amelia e Link grazie mentre Meredith è rimasta bloccata in Minnesota dopo aver perso il suo aereo per Seattle, ma ha potuto festeggiare ugualmente il Ringraziamento con la sua prima volta con Nick Marsh in un incontro romantico e sensuale. Anche i medici del Grey Sloan hanno potuto rendere grazie per i pazienti salvati e per la fortuna di poter contare l’uno sull’altra.

Grey’s Anatomy 18, dopo quest’episodio, va in pausa nella programmazione americana di ABC per fare spazio alla programmazione del Ringraziamento della rete, ma tornerà in onda prima delle feste di Natale, il 9 dicembre, con il settimo episodio, dal titolo Today Was A Fairytale.

Nel prossimo episodio di Grey’s Anatomy 18 ci sarà un ritorno in scena atteso da settimane: Kelly McCreary, incinta del suo primo figlio, non si vede nella serie praticamente dall’inizio della stagione, quando il suo personaggio si è allontanato dalla città per assistere il padre adottivo malato. Il promo mostra Maggie ritrovare il neomarito Winston in un momento di intimità, ma non è chiaro se a Seattle o altrove. Tra le altre anticipazioni desumibili dal trailer, c’è un episodio di tensione tra Meredith e Nick, il primo registrato finora nella neonata relazione, durante un’operazione chirurgica che coinvolge una persona cara per Marsh. Inoltre, c’è la confessione di Link che rivela a Jo di aver avuto in passato “un’enorme cotta” per lei, lasciandola incredula. Ecco il promo di Grey’s Anatomy 18×07, in onda su ABC il 9 dicembre e in arrivo in Italia a gennaio.

Grey’s Anatomy 18 va in panchina nel palinsesto di ABC ma non in Italia, dove la programmazione continua con l’arrivo di un episodio a settimana nel catalogo Star di Disney+ ogni mercoledì.

