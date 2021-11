Gomorra 5 ha ufficialmente preso il via. La stagione finale della serie tv cult ha ripreso la sua corsa da Riga e dal bunker in cui Genny Savastano si è rinchiuso per riuscire a sfuggire alla furia dei Levante ma anche alle forze dell’ordine dopo la mattanza compiuta nel finale della quarta stagione. Genny ha scoperto che Ciro è ancora vivo e dopo un fugace incontro e proprio quest’ultimo che fa un biglietto di sola andata per tornare a casa e sarà lì che qualcosa andrà storto.

Le prime anticipazioni degli episodi del 26 novembre di Gomorra 5 rivelano che i Levante non si arrenderanno e mentre Genny tornerà ‘libero’ dalla sua prigionia, la temperatura a Napoli e Secondigliano si farà sempre più alta ma a discapito di chi? Ciro è pronto a incontrare un vecchio amico e non c’è bisogno di dire che sarà Ciro questo misterioso personaggio che lo attende a Napoli proprio per contare sul suo aiuto.

Gomorra 5 mette Genny e Ciro uno contro l’altro: anticipazioni 26 novembre

Genny vuole intraprendere una guerra finale con i Levante per tornare finalmente ‘libero’ e ritrovare così sua moglie Azzurra e il figlio Pietro, ma sarà davvero così facile? Anche la moglie di Savastano junior sembra pronta a voltare pagina per tenere il figlio lontano da una vita che non farà altro che distruggerlo ma anche in quel caso non sarà così facile. Al suo fianco si schiererà un avvocato pronto ad aiutarla e seguirla in questo iter mentre Genny potrà contare su O Maestrale, l’uomo che lo ha tenuto nascosto in questi mesi.

Gli episodi 3 e 4 di Gomorra 5 in onda la prossima settimana, il 26 novembre, sono stati diretti da Marco d’Amore che ne sarà protagonista. Adesso non rimane che capire perché l’equilibrio tra i due protagonisti si rovinerà fino a spingerli alla guerra.