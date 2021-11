Arriva la funzione karaoke su Spotify e sarà la gioia degli amanti del canto, più o meno intonati o stonati. Non che l’opzione si chiami esattamente così ma in sostanza il servizio di streaming musicale introduce proprio i testi dal vivo sulla piattaforma mentre si ascoltano un brano.

Non ci si esibirà su una base ma piuttosto sul brano originale con l’interpretazione del cantante o band nota. La nuova funzione è stata resa possibile grazie all’accordo con il database dei testi di Musixmatch che contiene le tracce di oltre 8 milioni di brani. Dunque non solo per i pezzi più popolari ma anche per quelli meno noti sarà possibile usufruire della nuova opzione e magari lasciarsi andare ad uno show in solitaria o con amici.

Come attivare il karaoke su Spotify

L’aspetto estremamente positivo è che la nuova funzione per Spotify sarà disponibile sia su versione iOS che Android dell’applicazione di streaming. Ancora di più ha senso soffermarsi sul fatto che il plus riguarda sia gli abbonati premium che quelli con account free con annunci pubblicitari.

Per procedere all’utilizzo basta andare su Spotify, iniziare a riprodurre una canzone. Una volta che la funzione sarà disponibile per tutti, gli utenti potranno utilizzare banner rosso “testi” nella parte inferiore della schermata “In riproduzione” di una traccia. Partendo da questo punto e scorrendo verso l’alto di esso, si visualizzerà il testo del brano aggiornato in tempo reale con il procedere della canzone.

La funzione karaoke su Spotify inizia ad essere disponibile in queste ore. Nel caso in cui la propria app ancora non mostri l’opzione sarà il caso procedere ad un aggiornamento della stessa dal Play Store o da iTunes. La collaborazione appena siglata con Musixmatch è destinata a durare nel tempo, dunque il catalogo di testi dei brani continuerà ad aumentare per la gioia di tutti gli amanti del canto fai da te.

