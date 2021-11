C’è del tenero tra Damiano dei Maneskin e Belen Rodriguez? Le prime voci si sono rincorse questo pomeriggio, dopo il gossip emerso dall’influencer Denianira Marzano, nota per alimentare e diffondere voci su presunte relazioni di personaggi del mondo dello spettacolo.

Stavolta però le smentite sono arrivate immediatamente. Non c’è un bel niente tra Damiano dei Maneskin e Belen Rodriguez. La prima smentita è arrivata da persone molto vicine al cantante dei Maneskin, presumibilmente qualcuno dell’entourage del gruppo. Poi ha smentito lo stesso Damiano, il diretto interessato, attraverso una storia inequivocabile sui social.

Con un selfie tra le storie di Instagram, Damiano ha lamentato di essersi trovato a leggere tante cavolate nella giornata odierna. I dubbi sono pochi in merito: si riferisce sicuramente alla presunta storia d’amore con Belen.

Nessun flirt tra i due e la relazione sentimentale di Damiano e con Giorgia Soleri procede a gonfie vele. Lo stesso invece non si può dire di quella della showgirl con il compagno Antonino Spinalbese che sembra già essere giunta al capolinea, o quantomeno in crisi.

La colpa però non sarebbe in alcun modo da attribuire a Damiano, che nella vita sentimentale di Belen non ci ha messo mai il naso. Luna Marì, la seconda figlia di Belen, è nata lo scorso luglio dalla nuova relazione con Antonino ma tra i due sembra già esserci aria di crisi.

Le voci a proposito di una rottura definitiva si fanno sempre più insistenti in rete ma mancano conferme e smentite da entrambi i fronti. La smentita di Damiano dei Maneskin a proposito del presunto flirt con Belen invece non si è fatta attendere.