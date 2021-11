Hanno appena fatto capolino le carte regalo Netflix su Amazon. Finora non erano state disponibili sul noto store, magari considerando la concorrenza diretta con la piattaforma con la proprietaria Prime Video. Nonostante tutto, la domanda del “prodotto” deve aver cambiato le cose e da adesso è possibile acquistare le gift card con credito valido per l’abbonamento.

Come si acquistano le carte regalo Netflix su Amazon? La pagina alla quale collegarsi è la seguente. Esattamente come nel caso delle gift card Amazon appunto, c’è piena liberà di scelta dell’acquirente nella selezione dell’importo abbinato alla card. Ci sono tre tagli predefiniti ossia 25, 50 e 100 euro ma poi c’è anche la possibilità di scegliere qualsiasi somma intermedia o maggiorata da abbinare al regalo.

Le carte regalo Netflix su Amazon giungeranno al destinatario sotto forma di e-mail. Per questo motivo, al momento dell’acquisto, bisognerà fornire il recapito del ricevente e abbinare al dono anche un messaggio di accompagnamento. Naturalmente andrà specificato anche il nome del mittente e si potrà decidere se inviare immediatamente la gift card o programmarne l’inoltro in un giorno specifico (anche a distanza di un anno a partire da adesso).

L’intero valore della carte regalo acquistata verrà accreditato sull’account Netflix al momento del riscatto. La gift card resta non rimborsabile dopo l’acquisto su Amazon, non è in nessun modo convertibile in denaro e non ha una senza scadenza. Ancora, non è possibile procedere alla rivendita del voucher se non utilizzato.

Comprare una o più carte regalo Netflix su Amazon potrebbe tornare utile in numerosi casi. C’è chi non vuole associare il proprio abbinamento alla piattaforma con nessun metodo di pagamento per questioni di sicurezza o semplicemente chi deve fare un regalo anche a distanza e non fanno al caso suo le card fisiche acquistabili in numerosi negozi di elettronica. Il canale Amazon risulta dunque estremamente pratico.

