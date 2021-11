Cast e personaggi di Gomorra 5 sono pronti a portare sullo schermo da oggi, 19 novembre, la resa dei conti più sanguinaria di sempre. A fare da location all’abbraccio e poi allo scontro finale tra Ciro l’Immortale e Genny Savastano saranno Sky Atlantic e Now che da oggi ospiteranno i primi due episodi della saga mafiosa più famosa d’Italia anche all’estero.

Il cult Sky Original prodotto da Cattleya in collaborazione con Beta Film debutta questa sera in tv ripartendo dallo scontro tra i Levante e Patrizia e dalla latitanza di Genny costretto in un bunker sotto l’ala protettrice di O Maestrale. I primi due episodi mostrano Napoli in macerie e in balia di guerre di quartiere alla ricerca di un nuovo re, chi prenderà il comando di Secondigliano adesso?

Genny Savastano ha rinunciato a tutto per questa guerra rendendo vano il sacrificio di Ciro che, presto, dovrà fare i conti con il suo passato. Quando il suo amico fraterno scoprirà la verità sulla famosa notte in barca, partirà alla volta di Riga dove l’Immortale è stato mandato in esilio da Don Aniello dopo il salvataggio e, dopo un anno di silenzio, si ritroveranno faccia a faccia pronti a collaborare, ma fino a quando?

Cast e personaggi di Gomorra 5 si preparano in questo modo al gran finale tra le conferme storiche, ovvero Salvatore Esposito, Marco d’Amore, Ivana Lotito e Arturo Muselli, e le new entry. In particolare, Domenico “Mimmo” Borrelli sarà Don Angelo detto ‘O Maestrale, Tania Garribba vestirà i panni della moglie del boss, Donna Luciana, nei panni di ‘O Munaciello Carmine Paternoster, mentre Antonio Ferrante e Nunzia Schiano saranno rispettivamente ‘O Galantommo e la moglie Nunzia.

Sappiamo che avevate bisogno di nuovi soprannomi di #Gomorra – La serie. Eccovi accontentati, non c’è di che.#Gomorra5 pic.twitter.com/8hPTG9D82h — Sky (@SkyItalia) November 16, 2021

Convinto di poter contare sull’aiuto di Ciro, Genny è pronto ad eliminare i suoi nemici, i Levante, e riprendersi la sua famiglia e la sua libertà ma i tre fratelli non sono gli unici a poter rovinare tutto. L’Immmortale deve incontrare un nuovo socio russo ma con Don Aniello morto e sepolto toccherà a Genny offrirsi come broker per procurare la cocaina, sarà questo il motivo del loro scontro finale?

Girati fra Napoli, Riga e Roma, i dieci nuovi episodi di Gomorra portano la firma di Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Valerio Cilio e Gianluca Leoncini. I primi 5 episodi e il nono sono diretti da Marco D’Amore, mentre gli episodi 6, 7, 8 e 10 sono diretti da Claudio Cupellini, al timone fin dagli esordi della serie. Entrambi sono anche supervisori artistici.