Lo Xiaomi 12X potrebbe arrivare entro dicembre insieme agli altri rappresentanti della linea Xiaomi 12. Non ci sono tante informazioni in merito, anche se quelle in nostro possesso sembrerebbero sufficienti ad ipotizzare che, in effetti, un prodotto del genere potrebbe vedere la luce. Il dispositivo dovrebbe avere il nome in codice ‘Psyche’ ed uno schermo AMOLED da 6.28 pollici con risoluzione FHD+, HDR10 e frequenza di refresh rate a 120Hz. Non mancherà il lettore di impronte digitali sotto lo schermo.

Lo Xiaomi 12X potrebbe prendere le mosse dal processore Snapdragon 870 di Qualcomm, ed avere una fotocamera principale da 50MP (sappiamo che il numero dei MP è relativo quando alle spalle c’è un buon lavoro di ottimizzazione software). Si tenga presente che questo stesso numero di modello ‘2112123AG’ era stato registrato a settembre scorso all’EEC. Tutto lascerebbe pensare che, alla fine, uno Xiaomi 12X dovrebbe effettivamente essere presentato, anche se manca ancora la conferma ufficiale del produttore cinese per l’ufficialità vera e propria. La serie degli Xiaomi 12 si comporrà anche del top di gamma Xiaomi 12 Ultra, che dovrebbe dare il via alla collaborazione fotografica con Leica, che, finito l’impegno contrattuale con Huawei, è adesso pronta a rilanciarsi nel segmento smartphone al fianco di un altro prestigioso OEM, come nel caso di Xiaomi (un riferimento ormai per chi vuol comprare dispositivi dal rapporto qualità/prezzo impareggiabile).

Lo Xiaomi 12X potrebbe fare le veci del Mi 11X dello scorso aprile (se non si fosse capito, si parla di un terminale di fascia intermedia, comunque farcito con specifiche tecniche niente male), presentandosi al fianco degli Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Ultra (i device dovrebbero arrivare entro la fine dell’anno, per cui non manca molto alla loro presentazione). Nel caso in cui lo Xiaomi 12X venisse confermato, vi farebbe piacere? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.

