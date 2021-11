Si aggiorna ancora WhatsApp, la cui ultima versione beta per Android porta delle novità per quanto riguarda l’accessibilità alle videochiamate. Come riportato da ‘wabetainfo.com‘, a partire da questo upgrade, sarà possibile raggiungere le videochiamate direttamente dagli aggiornamenti di Stato, essendo stato integrato un nuovo collegamento per le videochiamate rapide nel menu relativo agli aggiornamenti di Stato dei rispettivi contatti (in altre parole, non servirà fare mille altri giri rispetto a quella schermata per far partire una videochiamata con quello specifico contatto).

Il collegamento va a collocarsi sotto a quello utile per effettuare una chiamata vocale rapida. La novità arriva con l’aggiornamento di WhatsApp Beta per Android alla versione 2.21.24.6, e può essere scaricato in automatico attraverso il Play Store (sempre che abbiate aderito nel frattempo al programma beta, cosa che non fanno tutti, ce ne rendiamo perfettamente conto e siamo qui ad aggiornarvi anche per questo). Non sarà una grande novità dal punto di vista di molti utenti (magari compreso il vostro, chi può dirlo), ma il collegamento alle videochiamate rapide dal menu contestuale degli aggiornamenti di Stato potrà tornare utile in diverse situazioni (altrimenti non sarebbe stato implementato dal team di sviluppo, che ha ben valutato l’eventuale efficacia della funzione prima di procedere).

Ci aspettiamo tante altre accortezze da parte di WhatsApp, che sta comunque dimostrando di voler migliorare l’esperienza utente dell’app di messaggistica istantanea attraverso una serie di aggiornamenti precisi e cadenzati. Ogni giorno, o quasi, assistiamo al rilascio di una nuova beta, a dimostrazione dell’operosità con cui il team di sviluppo lavora (non sono pochi gli utenti a lamentare l’eccessiva arretratezza delle novità integrate rispetto ai competitors, tra tutti Telegram).. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.