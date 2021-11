The Sinner 4 sarà l’ultima stagione della serie antologica thriller di USA Network, attualmente in onda sul canale via cavo: il finale è atteso il 1° dicembre e segnerà anche cambiamento importante nella programmazione dell’emittente, poiché The Sinner è l’ultima serie sceneggiata originale rimasta in palinsesto.

The Sinner 4 non avrà un seguito nonostante il successo delle prime stagioni: il calo progressivo degli ascolti della serie semi-antologica, con stagioni collegate tra loro dalla presenza del personaggio del detective Harry Ambrose (Bill Pullman), ha portato l’emittente alla decisione di non rinnovare il format ulteriormente. Secondo Tvseriesfinale.com, gli ascolti della quarta stagione rispetto alla precedente sono diminuiti del 49% nella fascia demografica principale e del 37% nelle valutazioni dal vivo nel giorno di messa in onda.

The Sinner 4 vede il protagonista, ancora scosso dal trauma del caso affrontato un anno prima, ormai in pensione: Harry Ambrose si reca a Hanover Island, nel nord del Maine, per una vacanza di relax con la sua compagna, Sonya (Jessica Hecht), ma quando si verifica una tragedia inaspettata che coinvolge la figlia di un’importante famiglia dell’isola, Ambrose viene reclutato per aiutare le indagini, finendo per essere coinvolto in un mistero di crescente paranoia che sconvolgerà la sua vita e quella di questa serena isola turistica.

The Sinner 4 rappresenta l’ultimo capitolo dell’antologia thriller prodotta da UCP per USA Network: “È stato un enorme piacere e un privilegio poter raccontare il tipo di storie che abbiamo avuto su The Sinner nelle ultime quattro stagioni“, ha detto il creatore e produttore esecutivo Derek Simonds, ringraziando i “partner ideali” UCP e USA per aver “continuamente sostenuto i nostri obiettivi creativi, e sono così felice di completare il drammatico arco della serie di Harry Ambrose come volevamo in questa stagione finale“. Lo showrunner ha poi riservato “un enorme grazie al mio complice, Bill Pullman, e ai talentuosi attori, scrittori, registi e troupe che hanno dato tutto per aiutare a realizzare questo spettacolo. È stato un viaggio incredibile“.

The Sinner 4 non ha ancora una programmazione italiana, ma è attesa prossimamente sui canali Mediaset Premium: le prime due stagioni sono state trasmesse su Stories, mentre dalla terza la serie si è spostata su Premium Crime, canale 460 di Mediaset.

The Sinner 4 chiude una produzione apprezzata anche dalla critica e dalle accademie dei premi: la prima stagione ha ottenuto una nomination agli Emmy Award (per Jessica Biel come Miglior attrice protagonista in una serie limitata), due nomination ai Golden Globe Awards (Miglior miniserie o Motion Film realizzato per la televisione e migliore interpretazione di un’attrice in una serie limitata o film per la televisione per Biel), e due nomination ai Critics’ Choice Award (miglior attore in un film realizzato per la tv o miniserie e migliore attrice in un film tv o serie limitate). Anche la seconda stagione ha ottenuto delle nomination, una ai SAG (Migliore attore in una miniserie o film per la TV per Bill Pullman) e una ai Critics’ Choice Award (migliore attrice in un film/miniserie per Carrie Coon).