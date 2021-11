Oggi vi presentiamo Roslyn, la sedicenne polistrumentista che ha appena firmato con la Honiro Rookies e debutta oggi con la cover Hey Ma di Bon Iver. Già disponibile il video su YouTube, diretto da Federico Toraldo.

Roslyn è reduce dalla quinta edizione di Prodigi – La musica è vita, il programma tv di Rai 1, andato in onda ieri, 17 novembre. Dedicato a giovanissimi talenti nel campo della musica, Roslyn ha vinto nella sezione canto e si cimenta oggi con la cover di Bon Iver perché si tratta di un artista che stima in modo particolare e che la conforta quando si sente demotivata.

“Mi chiamo Roslyn per la canzone di Bon Iver, artista che adoro e che mi riporta a casa quando mi sento giù. Molti potrebbero pensare che io non sia ancora pronta per affacciarmi a questo mondo, e forse magari non lo sono davvero, ma l’intesa che avverto tra me e l’armonia quando entriamo a contatto, è così forte da andare oltre anche all’età”, spiega, augurandosi che non ci si soffermi troppo sulla sua età anagrafica perché Roslyn si sente già pronta per affacciarsi con consapevolezza al mondo discografico.

“Il mio rapporto con la musica lo definirei viscerale. Non potrei mai e per nessun motivo farne a meno, non per un solo giorno.Lei mi accompagna la mattina alle 6.30 quando prendo l’auto per scuola, durante alcune noiose lezioni, a ricreazione e prima di chiudere gli occhi”, aggiunge.

Un pregio e un difetto? La giovane Roslyn si racconta così: “Il mio più grande pregio è ascoltare qualsiasi brano e riproporlo accompagnandomi al piano o alla chitarra, altri due elementi indispensabili nella mia vita. Il mio più grande difetto è l’onestà nell’essere critica su brani poveri di creatività musicale e di concetto … soprattutto sui miei! Se non si ha nulla da dire è meglio stare zitti, ed è anche per questo che quando mi viene l’ispirazione finisco per la maggior parte delle volte a piangere perché magari il giro di un ritornello ricorda uno di Dalla…o di Justin Bieber”.

Classe 2005, Martina Luci, in arte Roslyn, nasce a Roma.Inizia a studiare canto a soli 6 anni e dopo poco inizia anche gli studi di pianoforte e chitarra. Nel 2019 vince la finale Italiana del TOUR MUSIC FEST passando alla finale Europea categoria junior singer dove si aggiudica la vittoria della finale EUROPEA categoria Junior singer.A Novembre 2021 partecipa alla quinta edizione del programma Rai 1 Prodigi – La musica è vita e, vince nella sezione canto.