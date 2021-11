Sono stati svelati ospiti e assegnazioni di X Factor per la puntata in onda stasera, giovedì 18 novembre, in diretta su Sky Uno e su NOW. Cosa vedremo stasera? Nuove esibizioni e tanti ospiti, un duetto eccezionale e due eliminati.

Un duetto eccezionale coinvolgerà due dei quattro giudici. Parliamo di Emma e Mika che, dopo aver mostrato al tavolo un legame intenso saliranno insieme sul palco del Teatro Repower per un duetto unico dalla pura magia.

Dopo i primi 3 Live Show, la situazione tra i quattro roster è ancora equilibrata: due concorrenti a testa per Emma, con Le Endrigo e gIANMARIA; Hell Raton, con Baltimora e Versailles; e Mika, con Fellow e Nika Paris. Manuel Agnelli ha conservato il trio originario, potendo schierare ancora Bengala Fire, Erio e Mutonia.

Gli ospiti di X Factor il 18 novembre

Ospiti della puntata di X Factor del 18 novembre sono Young Miles, J Lord e Shari, che proporranno Testamento (La resa dei conti).

Le assegnazioni di X Factor il 18 novembre

Due le manche della puntata odierna di X Factor condotta da Ludovico Tersigni.

La prima manche sarà la giostra, l’esibizione a catena di tutti e 9 i cantanti. Baltimora farà riascoltare Altro, i Bengala Fire torneranno con Valencia, Erio con Amore Vero, Fellow con Fire, gIANMARIA con I Suicidi; Le Endrigo faranno risentire Cose più grandi di te, i Mutonia Rebel, Nika Paris Tranquille (Mon coeur e Versailles Truman Show.

Al termine della prima manche, un concorrente dovrà abbandonare il programma.

Nella seconda manche, quindi, i concorrenti in gara saranno 8. Si esibiranno in una manche di cover scelte per loro dal proprio giudice, al termine della quale i due meno votati andranno al ballottaggio e si sottoporranno al giudizio del tavolo.

Emma ha assegnato Malamente – Cap 1: Augurio di Rosalía a Le Endrigo; Stella di mare di Lucio Dalla a gIANMARIA.

Hell Raton ha scelto Un uomo che ti ama di Lucio Battisti per Baltimora; Cercami, uno dei pezzi più amati e conosciuti nella discografia di Renato Zero, per Versailles.

Manuel Agnelli ha assegnato Evil degli Interpol ai Bengala Fire; a Erio ha affidato London Calling dei The Clash e Gigantic dei Pixies ai Mutonia.

Mika ha assegnato Anche Fragile di Elisa a Fellow e Dernière danse, hit del 2013 di Indila a Nika Paris.