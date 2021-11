Si ripete una super promozione per il Black Friday Unieuro in questo giovedì 18 novembre. La nota catena di elettronica sconta nuovamente l’IVA del 22% su migliaia di prodotti. Era già successo giovedì scorso, sempre in preparazione del prossimo venerdì nero ma pure in contemporanea con il Singles Day 2021. Le condizioni di vendita per numerosi prodotti di elettronica e non solo diventano estremamente vantaggiose proprio in queste ore.

Come ottenere lo sconto

Il grande plus della nuova offerta del Black Friday Unieuro è che lo sconto dell’IVA si applica sia nel caso di acquisto nei negozi fisici che online. C’è solo un limite temporale da tenere per forza in considerazione. Solo oggi, in effetti, si potrà beneficiare del taglio di prezzo sui prodotti, negli store fino alla loro chiusura naturalmente e online non oltre le 23:59.

Scegliendo il prodotto desiderato, il risparmio notevole sul prezzo attuale sarà poi applicato direttamente in carrello. Nei negozi sarà facile ottenere la dovuta assistenza dagli operatori delle vendite, online invece lo sconto sarà visualizzato proprio al momento del check-out.

Prodotti inclusi ed esclusi dalla promozione

Come già riferito, i prodotti inclusi nell’ultima promozione per il Black Friday sono tantissimi. Non esiste al momento un elenco completo di smartphone, computer, elettrodomestici che rientrano nell’iniziativa no IVA ma è risaputo che il risparmio sarà garantito solo nel caso di acquisti superiori al valore di 299 euro.

Di contro, sappiamo esattamente quali prodotti non sono in offerta in negozio come anche sul sito della catena. Non avranno il taglio del 22% dell’IVA in questa giornata gli iPhone, le console più recenti come la PS5 e la Xbox Serie X ma anche alcuni prodotti della Dyson per la cura della persona e della casa. Ad ogni modo sarà sufficiente recarsi in un negozio e ancora navigare nel sito del brand per accaparrarsi una delle occasioni di scena per questa giornata.