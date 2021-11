Siete alla ricerca di un fantastico fitness tracker con ottimo per qualità/prezzo? Allora non fatevi scappare l’incredibile offerta di oggi, giovedì 18 novembre, del Fitbit Ve,sa 3 disponibile su Amazon al prezzo di 159,99 euro (anziché 229,95 euro di listino) in tre colorazioni: Nero, Midnight/Soft Gold e Pink Clay/Soft Gold. Per chi ancora non lo conoscesse, vediamo insieme quali sono le principali caratteristiche tecniche del wearable del brand statunitense.

Il Fitbit Versa 3 è uno smartwatch che vi regala motivazione, ispirazione e personalizzazione. La batteria garantisce fino a più di 6 giorni di autonomia e ricarica rapida. Il dispositivo è compatibile con iOS 12.2 o successivi e Android OS 7.0 o successivi. Grazie al GPS integrato, potrete lasciare il vostro smartphone a casa e godervi l’aria aperta, tenere traccia del ritmo e della distanza sul tracker e scoprire sull’app l’intensità di allenamento che mostra gli sforzi e il percorso al termine dell’attività. Il wearable è capace anche di rilevare 24 ore su 24 il battito cardiaco, tenere traccia delle calorie bruciate, memorizzare e riprodurre musica. Inoltre, gli utenti possono utilizzare Spotify e aggiungere playlist Deezer.

Con il Fitbit Versa 3, gli utenti possono utilizzare l’Assistente Google o Amazon Alexa integrati per ottenere maggiori informazioni su notizie e meteo, impostare promemoria e sveglie. Potrete gestire lo stress, il sonno e la nutrizione, controllare i vostri dispositivi smart home e tanto altro ancora, il tutto parlando direttamente con il vostro smartwatch. Ricordiamo che la disponibilità e le funzioni dell’assistente vocale potrebbero cambiare, dunque è opportuno dare un’occhiata visitando il sito fitbit.com/it/voice. Insomma, questo e tanto altro con l’offerta relativa al Fitbit Versa 3 su Amazon al prezzo di 159,99 euro (il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce e, se siete clienti iscritti al servizio Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi).