L’addio di Jodie Whittaker in Doctor Who avverrà nel corso del 2022, in occasione del centenario dell’emittente BBC. Terminata la tredicesima stagione, composta da soli sei episodi, il prossimo anno inizierà l’ultima avventura del Tredicesimo Dottore, interpretato dall’attrice dal 2017.

L’uscita di scena della Whittaker coinciderà con quella dell’attuale showrunner Chris Chibnall, che verrà sostituito da Russell T Davies, a capo della serie durante le prime stagioni, dal 2005 al 2010.

In un lungo thread pubblicato su Twitter dal profilo ufficiale di Doctor Who, si legge che “l’episodio finale di Jodie Whittaker nei panni del Tredicesimo Dottore andrà in onda il prossimo autunno”, come parte degli eventi del centenario della BBC. La British Broadcasting Company è stata fondata nel 1922, quindi gli attuali canali televisivi trascorreranno il 2022 celebrando cento anni di successi mediatici e radiotelevisivi. Doctor Who ha anche riconfermato che Jodie Whittaker se ne andrà insieme a Chibnall, che ha diretto tre stagioni della popolare serie. Infine, l’emittente ha promesso uno “speciale di successo” prima della rigenerazione del Dottore e ha stuzzicato i fan chiedendosi con chi “incontrerà”.

Il nuovo arco narrativo pare abbia convinto il pubblico, che si era lamentato di come le ultime due stagioni fossero troppo distanti dalla mitologia di Doctor Who, longeva serie di fantascienza in onda dal 1963. Il ritorno di Davies è senza dubbio molto atteso: sotto la sua guida, i fan hanno apprezzato uno dei Dottori più amati, interpretato da David Tennant.

Il toto-nome su chi sostituirà Jodie Whittaker è già iniziato; tra i candidati ci sarebbero Olly Alexander di It’s a Sin (serie creata proprio da Russell T Davies) T’Nia Miller di The Haunting of Bly Manor. Il mese scorso, la Whittaker ha confermato di aver già filmato la sua scena di rigenerazione finale, ma ha affermato di non avere idea di chi la stesse sostituendo. Dobbiamo fidarci?