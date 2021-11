Un altro scivolone per Lilli Gruber o solo la voglia di continuare ad essere liberi di fare quello che si vuole e di dire quello che si pensa? Ancora una volta il confine è sottilissimo e basta un piccolo passo in avanti per creare una vera e propria ondata di polemiche come quella che ha travolto la giornalista rea di aver fatto il verso a Mario Giordano definendolo poi un ‘non collega’.

Ecco che il danno è fatto. In molti hanno puntato il dito contro alla giornalista per aver scimmiottato il conduttore facendo leva sulla sua voce e il suo problema ‘fisico’ mandando in vacca il politicamente corretto di cui tutti parlano ma che spesso non si vede nemmeno più. Il punto è: Lilli Gruber ha fatto il verso a Mario Giordano per prenderlo in giro per via della sua voce o lo ha fatto perché conduce il suo programma, Fuori dal Coro, urlando di continuo e mettendo in scena i suoi teatrini trash?

Il dubbio rimane ma è bastato il piccolo video che potete vedere poco sopra per gridare allo scandalo e far scende in piazza politici e giornalisti, colleghi e non. Lo stesso Mario Giordano ha preso di mira Lilli Gruber piazzando nel suo studio la sua sagoma, girandoci intorno e rispondendo a tono alle sue provocazioni: “Ebbene sì, ho una brutta voce, è un mio difetto fisico, ti chiedo scusa”.

La sua arringa continua dicendosi poi orgoglioso di non essere suo collega se per esserlo bisogna partecipare ad alcune riunioni o mostrarsi sullo yatch di ricchi imprenditori. La bagarre tra i due è appena all’inizio perché siamo sicuri che Lilli Gruber avrà modo di rispondere alle polemiche di queste ore chiarendo l’accaduto e anche il suo siparietto, in realtà poco divertente, magari in tv.