Sono stati annunciati i nuovi concerti di James Taylor in Italia nel 2022. I live inizialmente previsti per il 2021 slittano al prossimo anno. Le date di febbraio vengono quindi rimandate all’autunno 2022 e i biglietti già acquistati rimarranno validi per i nuovi appuntamenti.

James Taylor and his all star band saranno in concerto il 28 ottobre al Teatro degli Arcimboldi di Milano e il 30 all’Auditorium Parco Della Musica di Roma. Il 31 ottobre sarà la volta del concerto al Teatro Verdi di Firenze e il 2 novembre saranno a Bassano per un appuntamento al Palabassano2.

James Taylor ha annunciato qualche giorno fa il rinvio del suo tour europeo, previsto per i primi mesi del 2022, a causa delle complicazioni che la crisi pandemica continua a creare in molti dei paesi interessati dal tour.

Vengono quindi posticipati anche i 5 appuntamenti attesi in Italia, nei teatri. Già note le nuove date che si terranno tra la fine del mese di ottobre e l’inizio di quello di novembre del prossimo anno.

James Taylor in Italia nel 2022

28 Ottobre Milano Teatro degli Arcimboldi

30 Ottobre Roma Auditorium Parco Della Musica

31 Ottobre Firenze Teatro Verdi

2 Novembre Bassano Palabassano2

3 Novembre Torino Teatro Colosseo

I biglietti già acquistati per la date di febbraio rimangono validi per le rispettive nuove date e potranno dunque essere utilizzati dagli spettatori senza procedere ad alcun cambio. I biglietti per le nuove date torneranno in vendita a breve attraverso i circuiti tradizionali e nei punti vendita di tutta la penisola.