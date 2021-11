Le Due Facce della Legge, la nuova serie poliziesca francese in onda in prima tv assoluta su Giallo dal 4 novembre scorso, raggiunge il giro di boa della programmazione con gli episodi centrali della stagione, in onda giovedì 18 novembre.

Le Due Facce della Legge ha debuttato all’inizio di questo mese sul canale 38 del digitale terrestre, a pochi mesi di distanza dall’esordio assoluto in Francia, dove è trasmessa da France 3. La serie racconta la collaborazione difficile tra due donne di legge, Vanessa e Justine (interpretate rispettivamente da Constance Gay e Claire Borotra), che rincorrono i criminali in due ruoli diversi: una è un capitano di polizia, l’altra è un giudice istruttore ed applicano la legge in tempi e modi diversi, anche per via dei loro caratteri decisamente agli antipodi. Si dà il caso che abbiano scoperto, nel primo episodio, di essere anche sorelle, figlie dello stesso padre, un aspetto che complica non poco la loro partnership.

Ecco le trame degli episodi 5 e 6 de Le Due Facce della Legge, intitolati rispettivamente Scelte difficili ed Effetti collaterali, in onda giovedì 18 novembre in prima serata e in prima visione assoluta per l’Italia su Giallo.

L’inchiesta sul rapimento di un bambino di tre anni innesca una reazione a catena che finisce per aprire un caso sulla vera ‘identità biologica’ del piccolo.

Vanessa e Justine sono assegnate al caso del tentativo di omicidio ai danni del giovane Alexandre Baranès, e l’indagine le porterà a indagare sul foro di Strasburgo.

Le Due Facce della Legge è composta da 12 episodi nella sua prima stagione: la programmazione in prima visione assoluta in chiaro proseguirà fino al 9 dicembre sul canale 38 del digitale terrestre, con due episodi in onda in prima serata dalle 21.10.