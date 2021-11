Continuano gli sconti su Amazon anticipando il Black Friday 2021 e tra i prodotti del famoso sito di e-commerce quest’oggi risulta essere in super offerta l’Echo dot 4. Parliamo di uno dei famosi altoparlanti marchiati Amazon che permette di poter comunicare con Alexa, l’assistente vocale che avrà tante risposte alle vostre domande.

La super offerta per Echo Dot 4 su Amazon con Alexa ed orologio

Una promozione super, che completa il quadro rispetto a quanto osservato nei giorni scorsi. Con questo Echo dot 4 c’è l’elemento orologio che gli consentirà di essere utilissimo soprattutto sopra il comodino della vostra camera da letto. Ciò che rende ancor più interessante questo altoparlante intelligente con orologio è ovviamente il prezzo.

Sono giorni in cui è possibile acquistare con grandi sconti la maggior parte dei dispositivi smart di stampo Amazon e senza dubbio l’offerta più intrigante quest’oggi riguarda questo Echo dot di quarta generazione. Il prezzo è arrivato a 39,99 euro con uno sconto del 43% rispetto al prezzo precedente che era di 69,99 euro. Ecco quindi che possono essere risparmiati 30 euro sull’acquisto dell’Echo dot di quarta generazione, un’offerta senza dubbio imperdibile. Il modello acquistabile a tale cifra si ritrova nella colorazione bianco ghiaccio ed è l’Amazon’s choice di giornata, fortemente consigliato dallo stesso sito di e-commerce.

Andiamo più nello specifico e scopriamo le caratteristiche di questo altoparlante intelligente con orologio. Il design è alquanto compatto e sobrio, permette di comunicare in qualsiasi momento con Alexa e permette di controllare in qualsiasi momento che ore sono, con impostazioni semplici riguardanti sveglie e i timer. Parliamo di un dispositivo che supporta l’audio HD senza perdita di qualità, disponibile con i servizi di musica in streaming compatibili, come Amazon Music HD, Spotify e così via.

Se in casa si hanno altri prodotti Amazon compatibili, sarà possibile chiedere di accendere o spegnere le luci, regolare un termostato ed altre funzioni domestiche. Grazie a questo Echo dot 4 è possibile anche effettuare una semplice chiamata senza dover utilizzare le mani, inoltre potrà leggere i vostri messaggi ed avvertirvi sulle varie notifiche ricevute sullo smartphone. Sta ora a voi decidere se approfittare o meno di quest’imperdibile offerta targata Amazon.