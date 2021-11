Il trailer di Emily in Paris 2 anticipa a grandi linee la trama della prossima stagione, in arrivo puntuale per una maratona di frivolezza durante le vacanze di Natale: 10 nuovi episodi della serie di Darren Star con la neo-sposa Lily Collins arrivano su Netflix il 22 dicembre, riprendendo laddove si era interrotta la prima stagione.

Nel trailer di Emily in Paris 2 si delinea meglio quel triangolo amoroso che si era creato negli ultimi episodi della stagione precedente (qui la nostra recensione del primo capitolo): al centro c’è Gabriel, affascinante chef fidanzato con l’ignara Camille ma al tempo stesso innamorato della protagonista Emily, che ricorda la notte di passione con lui come la più eccitante della sua vita. L’amicizia tra le due ragazze si regge dunque su una grossa menzogna e ora che Gabriel ha rinunciato a trasferirsi all’estero per restare a Parigi la situazione diventa insostenibile: i sensi di colpa impediscono alla protagonista da un lato di vivere la vita che vorrebbe e dall’altro di confessare tutto alla povera amica tradita.

Il trailer di Emily in Paris 2 sembra preannunciare anche una maggiore integrazione dell’americana in città e non solo con il tentativo di imparare il francese, già anticipato dallo showrunner Darren Star. Se il suo capo Sylvie era parsa acida e scontrosa nella prima stagione, ora dà ad Emily perfino dei consigli di vita, invitandola a non rimuginare troppo sulle cose e a godere di ogni singolo giorno del suo anno parigino, anche facendo degli errori. Consiglio che sicuramente in parte sarà accolto, visto che la protagonista si godrà con le amiche una vacanza di relax a Saint-Tropez, oltre a godere degli eccessi del mondo dell’alta moda francese che il suo lavoro la porta a sperimentare, tra sfilate ed eventi in abiti d’epoca.

Ecco il trailer di Emily in Paris 2, che si aggiunge alle foto promozionali rilasciate da Netflix per la stagione in arrivo il 22 dicembre.