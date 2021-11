Il finale di Loro Uccidono – Nel Buio della Mente va in onda il 18 novembre su Sky Investigation, con gli ultimi due episodi della prima stagione del thriller danese in onda in prima serata e in prima visione assoluta per l’Italia.

Il finale di Loro Uccidono – Nel Buio della Mente vede i detective protagonisti alle prese con i dubbi sulla colpevolezza di Stine, ora in custodia cautelare: negli ultimi due episodi dovranno capire se si trovano davvero di fronte alla persone cha stavano cercando o se stanno commettendo un clamoroso errore.

Ecco le trame del finale di Loro Uccidono – Nel Buio della Mente, in onda giovedì 18 novembre con gli episodi 7 e 8 in prima serata sul canale 114 di Sky, a partire dalle 21.10.

Stine viene messa in custodia cautelare, ma continua ad affermare di essere una vittima e non la complice di Kjeldsen, e di non sapere dove sia lui né Emma.

Jan e Louise finalmente riescono a individuare Kjeldsen, ma intanto Louise pensa che la famiglia di Stine sia in pericolo, e fa mettere in sicurezza la casa. Cosa succederà adesso?

Il finale di Loro Uccidono – Nel Buio della Mente chiude la trama di questa stagione ma apre al secondo capitolo della serie, che andrà in onda in prima visione assoluta senza soluzione di continuità già da giovedì 25 novembre, sempre con una programmazione in prima serata con due episodi su Sky Investigation. La nuova stagione vede la profiler criminale Louise Bergstein ricevere una telefonata da un vecchio amico di famiglia: la segnalazione la spingerà ad indagare su un caso irrisolto che riguarda una sere di omicidi commessi molti anni prima, alla ricerca di un collegamento tra le vittime e un potenziale movente dei delitti.